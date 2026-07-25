Хуан Роман Рикельме: Лионель Месси даже мог превзойти Марадону

Легенда аргентинского футбола и президент клуба «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме поделился очередным восхищенным мнением о Лионелье Месси. Он отметил, что после яркого выступления на чемпионате мира 2026 года место Месси в истории могло подняться даже выше уровня великого Диего Марадоны. Об этом сообщает издание ТйК Спортс. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Рикельме высоко оценил путь сборной Аргентины до финала мундиаля 2026 года. Хотя в решающем матче было упущено победное очко против Испании, игра, показанная Лионельем Месси, в очередной раз поразила всю мировую футбольную общественность. По словам Рикельме, все аргентинцы должны быть благодарны за то, что им посчастливилось воочию увидеть обладателя такого таланта.

Историческое сравнение и новая эра

«Нам всем посчастливилось увидеть Месси. Мы думали, что в эпоху Марадоны больше не появится такого игрока, но затем возник Месси. Сейчас он заставляет нас задумываться над вопросом, а не лучше ли он даже Марадоны», — говорит Рикельме в своем интервью. Это признание имеет огромное значение для аргентинского футбола, поскольку Марадона долгие годы считался единственным и непревзойденным кумиром страны.

Также бывший футболист отдельно отметил главного тренера сборной национальной команды Лионелья Скалони и его штаб. По его мнению, Скалони стал одним из лучших тренеров в истории аргентинского футбола. Рикельме напомнил, что его связывают многолетние дружеские отношения с членами тренерского штаба Пабло Аймаром, Вальтером Самуэлем и Роберто Айялой, с которыми он рос вместе с 14-летнего возраста.

Рикельме отказался сравнивать разные эпохи аргентинского футбола и подчеркнул необходимость уважения к каждому победному поколению. В его список вошли следующие специалисты:

Карлос Билардо — чемпион мира 1986 года;

Сесар Луис Менотти — архитектор триумфа 1978 года;

Лионель Скалони — герой современной эпохи;

Альфио Басиле — лидер успехов на Кубке Америки.

В статье отмечается, что, поскольку Рикельме родился в 1978 году, он не смог воочию увидеть игру Марио Кемпеса, однако высоко оценивает его заслуги на том чемпионате. По его словам, народ Аргентины должен чувствовать себя удачливым за то, что из одной страны вышли два великих гения — Марадона и Месси.

Данное выступление Хуана Романа Рикельме вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Многие эксперты подчеркивают, что стабильность Месси и сохранение высокого уровня на протяжении многих лет дают основания ставить его выше Марадоны. Как бы то ни было, неоспоримой истиной остается то, что Лионель Месси кардинально изменил историю аргентинского футбола.