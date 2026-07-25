Хуан Роман Рикельме: Лионель Месси даже мог превзойти Марадону

·59·Спорт
Хуан Роман Рикельме: Лионель Месси даже мог превзойти Марадону

Легенда аргентинского футбола и президент клуба «Бока Хуниорс» Хуан Роман Рикельме поделился очередным восхищенным мнением о Лионелье Месси. Он отметил, что после яркого выступления на чемпионате мира 2026 года место Месси в истории могло подняться даже выше уровня великого Диего Марадоны. Об этом сообщает издание ТйК Спортс. Об этом сообщает Goal.com сообщает Goal.com.

Рикельме высоко оценил путь сборной Аргентины до финала мундиаля 2026 года. Хотя в решающем матче было упущено победное очко против Испании, игра, показанная Лионельем Месси, в очередной раз поразила всю мировую футбольную общественность. По словам Рикельме, все аргентинцы должны быть благодарны за то, что им посчастливилось воочию увидеть обладателя такого таланта.

Историческое сравнение и новая эра

«Нам всем посчастливилось увидеть Месси. Мы думали, что в эпоху Марадоны больше не появится такого игрока, но затем возник Месси. Сейчас он заставляет нас задумываться над вопросом, а не лучше ли он даже Марадоны», — говорит Рикельме в своем интервью. Это признание имеет огромное значение для аргентинского футбола, поскольку Марадона долгие годы считался единственным и непревзойденным кумиром страны.

Также бывший футболист отдельно отметил главного тренера сборной национальной команды Лионелья Скалони и его штаб. По его мнению, Скалони стал одним из лучших тренеров в истории аргентинского футбола. Рикельме напомнил, что его связывают многолетние дружеские отношения с членами тренерского штаба Пабло Аймаром, Вальтером Самуэлем и Роберто Айялой, с которыми он рос вместе с 14-летнего возраста.

Рикельме отказался сравнивать разные эпохи аргентинского футбола и подчеркнул необходимость уважения к каждому победному поколению. В его список вошли следующие специалисты:

  • Карлос Билардо — чемпион мира 1986 года;
  • Сесар Луис Менотти — архитектор триумфа 1978 года;
  • Лионель Скалони — герой современной эпохи;
  • Альфио Басиле — лидер успехов на Кубке Америки.
В статье отмечается, что, поскольку Рикельме родился в 1978 году, он не смог воочию увидеть игру Марио Кемпеса, однако высоко оценивает его заслуги на том чемпионате. По его словам, народ Аргентины должен чувствовать себя удачливым за то, что из одной страны вышли два великих гения — Марадона и Месси.

Данное выступление Хуана Романа Рикельме вызвало бурные обсуждения в социальных сетях. Многие эксперты подчеркивают, что стабильность Месси и сохранение высокого уровня на протяжении многих лет дают основания ставить его выше Марадоны. Как бы то ни было, неоспоримой истиной остается то, что Лионель Месси кардинально изменил историю аргентинского футбола.

Лионель МессиАргентинаФутболЧемпионат МираЛионель Скалони
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Ризван Куниев взорвался в третьем раунде: изменится ли рейтинг UFC?Ризван Куниев взорвался в третьем раунде: изменится ли рейтинг UFC?Сегодня, 23:15Магомед Тучалов успешно прошел проверку в дебюте UFC: победная серия продолжаетсяМагомед Тучалов успешно прошел проверку в дебюте UFC: победная серия продолжаетсяСегодня, 23:11Реал Мадрид готовит очередную «бомбу» на трансферном рынке: план на 120 миллионов евроРеал Мадрид готовит очередную «бомбу» на трансферном рынке: план на 120 миллионов евроСегодня, 22:54Фьюри остановил Ваха: неужели теперь близко большой бой? (видео)Фьюри остановил Ваха: неужели теперь близко большой бой? (видео)Сегодня, 22:35Юрген Клопп возглавил сборную Германии: в стране волна огромного оптимизмаЮрген Клопп возглавил сборную Германии: в стране волна огромного оптимизмаСегодня, 21:33Мохаммед Салах близок к «Бешикташу»: за кем последнее слово?Мохаммед Салах близок к «Бешикташу»: за кем последнее слово?Сегодня, 21:20
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость