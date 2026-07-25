Танзила Нарбаева награждена орденом «Эль-юрт хурмати»

·65·Узбекистан
Танзила Нарбаева награждена орденом «Эль-юрт хурмати»

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева награждена орденом «Эль-юрт хурмати». Об этом отмечается в подписанном 24 июля указе Президента.

Согласно указу, Танзила Нарбаева удостоена этой высокой награды за многолетний плодотворный труд в сфере государственного и общественного управления, весомый вклад в развитие парламентской деятельности, осуществление демократических реформ и заслуги в руководящей деятельности.

Также особо отмечены ее заслуги в укреплении правовых основ национальной государственности, возвышении человеческого достоинства, повышении роли и авторитета женщин в обществе, воспитании молодежи в духе патриотизма.

Сообщается, что данная награда была вручена в связи с 70-летним юбилеем председателя Сената Танзилы Нарбаевой.

Танзила НарбаеваУзбекистанОлий МажлисЭл-юрт ҳурмати
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