Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Нарбаева награждена орденом «Эль-юрт хурмати». Об этом отмечается в подписанном 24 июля указе Президента.

Согласно указу, Танзила Нарбаева удостоена этой высокой награды за многолетний плодотворный труд в сфере государственного и общественного управления, весомый вклад в развитие парламентской деятельности, осуществление демократических реформ и заслуги в руководящей деятельности.

Также особо отмечены ее заслуги в укреплении правовых основ национальной государственности, возвышении человеческого достоинства, повышении роли и авторитета женщин в обществе, воспитании молодежи в духе патриотизма.

Сообщается, что данная награда была вручена в связи с 70-летним юбилеем председателя Сената Танзилы Нарбаевой.