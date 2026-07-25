Танзила Нарбаева встретила 69-летие

Председатель Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан Танзила Камоловна Нарбаева 24 июля отметила свой день рождения. Родившись 24 июля 1957 года в Шахриханском районе Андижанской области, председатель Сената вчера встретила 69-летие.

В этот же день указом Президента Танзила Нарбаева была награждена орденом «Эл-юрт хурмати» за многолетний плодотворный труд в системе государственного и общественного управления, развитие парламентской деятельности, осуществление демократических реформ и весомый вклад в развитие страны.

Танзила Нарбаева с 2019 года занимает должность председателя Сената Олий Мажлиса Республики Узбекистан.

От имени редакции Zamin.uz искренне поздравляем Танзилу Камоловну Нарбаеву с днем рождения. Желаем ей крепкого здоровья, долгих лет жизни, семейного счастья и огромных успехов в ее ответственной деятельности на благо процветания нашей страны.