Мэрия города Тангерхютте, расположенного в немецкой земле Саксония-Анхальт, выставила на аукцион крупный промышленный комплекс КсИКс века. Внимание многих привлекает тот факт, что начальная цена исторического объекта, находящегося к северу от Магдебурга, установлена на уровне всего 1 евро.

Сообщается, что данное предприятие было основано в 1842 году после обнаружения в этом районе залежей железной руды. За короткое время завод превратил Тангерхютте из простого городка в один из крупных промышленных центров. В тот период более 1500 жителей города трудились именно на этом предприятии.

В период экономического подъема в конце КсИКс века на заводе производились уличные фонари, винтовые лестницы, ванны и даже целые чайные павильоны. Спрос на продукцию был очень высоким, и она экспортировалась не только по Германии, но и в такие страны, как Япония, Египет и Аргентина. Это способствовало международному признанию завода.

Однако после ликвидации Германской Демократической Республики (ГДР) легендарный промышленный комплекс постепенно прекратил свою деятельность и пришел в запустение.

Теперь городские власти ставят перед собой цель найти инвестора, способного вдохнуть в объект новую жизнь. Именно поэтому начальная цена завода была символически установлена в 1 евро. Желающие принять участие в аукционе должны подать заявки до 30 сентября.

Однако нового владельца ждет и большая ответственность. Согласно условиям аукциона, покупатель обязан безотлагательно укрепить исторические фасады, охраняемые как памятник архитектуры, и обеспечить их долгосрочную сохранность.