Какой лук и где использовать? Разница между 6 видами (фото)

Лук используется практически в каждом блюде, но не все его виды дают одинаковый результат. Например, желтый лук при жарке и тушении становится сладким, а красный лук лучше сохраняет свой вкус в сыром или маринованном виде.

Правильный выбор может существенно изменить аромат, текстуру и общий вкус блюда. Ниже мы расскажем о шести популярных видах лука и о том, где их лучше всего использовать.

Желтый лук — самый универсальный выбор

Желтый лук считается самым часто используемым видом на кухне. В сыром виде он обладает острым и насыщенным вкусом, а под воздействием тепла постепенно становится сладким и приобретает аромат.

Он подходит для следующих блюд:

супы и рагу;

мясные жаркое;

соусы и подливы;

пироги, запеканки и блюда из фарша.

Желтый лук можно карамелизовать, долго обжаривая на медленном огне. В результате он приобретает сладкий и глубокий вкус, делая бургеры, мясо и гарниры еще вкуснее.

Белый лук — для сальсы и маринадов

Текстура белого лука относительно мягкая и сочная. Его вкус может казаться немного острее, чем у желтого, но аромат не такой резкий.

Он особенно хорошо подходит к мексиканским блюдам:

тако;

сальса;

гуакамоле;

салаты из свежих овощей;

маринады и рассолы.

Белый лук быстро размягчается и распадается во время приготовления. Поэтому его удобно добавлять в соусы и супы, где требуется однородная, нежная текстура.

Красный лук — лучший спутник салатов и бургеров

Красный лук отличается внешним видом, более сладким вкусом и легкой остротой. Поскольку он приятен и в сыром виде, его часто добавляют непосредственно в готовые блюда.

Красный лук можно использовать в:

свежих салатах;

бургерах и бутербродах;

в качестве закуски к шашлыку;

мариновании;

украшении блюд.

Под воздействием тепла его яркий цвет тускнеет, а характерный вкус уменьшается. Поэтому красный лук лучше использовать в сыром или слегка маринованном виде.

Чтобы уменьшить его остроту, нарезанный лук можно подержать несколько минут в холодной воде.

Зеленый лук — добавляет свежести готовому блюду

Вкус зеленого лука легкий, свежий и гораздо нежнее, чем у обычного репчатого. Он чаще используется как зелень.

Зеленый лук подходит к таким блюдам, как:

супы и лапша;

блюда из картофеля;

салаты и закуски;

яичные омлеты;

соусы и паштеты;

азиатские блюда.

Чтобы сохранить его цвет и свежий аромат, добавлять его нужно в конце приготовления или уже в готовое блюдо. При длительной варке вкус и цвет зеленого лука могут исчезнуть.

Лук-порей — для супов и запеканок

Лук-порей обладает мягким, сладковатым вкусом с минимальной остротой. Его аромат напоминает легкое сочетание лука и чеснока.

Он дает отличный результат в следующих блюдах:

супы-пюре;

тушеные овощи;

жульены и рагу;

пироги и киши;

сливочные соусы;

овощные гарниры.

Между слоями порея могут оставаться песок и земля. Поэтому его нужно разрезать вдоль и тщательно промыть каждый слой под проточной водой.

В основном в блюда идет его белая и светло-зеленая часть. А из темно-зеленых листьев можно приготовить бульон для супа.

Лук-шалот — для изысканных соусов

Шалот по сравнению с обычным луком имеет более нежный, сладкий и слегка ореховый вкус. В нем мало резкой остроты, поэтому он не перебивает вкус других ингредиентов блюда.

Шалот особенно подходит для:

винных или сливочных соусов;

уксусных салатных заправок;

тартара и карпаччо;

французского рагу;

рыбы и морепродуктов;

отдельно тушенного гарнира.

Шалот лучше использовать в блюдах, где важна тонкость вкуса. Он не оставляет резкого запаха, как обычный лук, придавая соусу сложный и изысканный вкус.

Какой лук выбрать?

Выбор зависит от того, что вы готовите:

Для жарки и тушения — желтый лук.

Для салатов и маринадов — красный или белый лук.

Для украшения готового блюда — зеленый лук.

Для супов-пюре и запеканок — лук-порей.

Для изысканных соусов — лук-шалот.

Замена вида лука в одном и том же рецепте может существенно освежить вкус блюда. Поэтому целесообразно выбирать лук не только по цвету, но и учитывая его вкус и то, как он меняется в процессе приготовления.