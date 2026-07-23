Какой лук и где использовать? Разница между 6 видами (фото)
Лук используется практически в каждом блюде, но не все его виды дают одинаковый результат. Например, желтый лук при жарке и тушении становится сладким, а красный лук лучше сохраняет свой вкус в сыром или маринованном виде.
Правильный выбор может существенно изменить аромат, текстуру и общий вкус блюда. Ниже мы расскажем о шести популярных видах лука и о том, где их лучше всего использовать.
Желтый лук — самый универсальный выбор
Желтый лук считается самым часто используемым видом на кухне. В сыром виде он обладает острым и насыщенным вкусом, а под воздействием тепла постепенно становится сладким и приобретает аромат.
Он подходит для следующих блюд:
супы и рагу;
мясные жаркое;
соусы и подливы;
пироги, запеканки и блюда из фарша.
Желтый лук можно карамелизовать, долго обжаривая на медленном огне. В результате он приобретает сладкий и глубокий вкус, делая бургеры, мясо и гарниры еще вкуснее.
Белый лук — для сальсы и маринадов
Текстура белого лука относительно мягкая и сочная. Его вкус может казаться немного острее, чем у желтого, но аромат не такой резкий.
Он особенно хорошо подходит к мексиканским блюдам:
тако;
сальса;
гуакамоле;
салаты из свежих овощей;
маринады и рассолы.
Белый лук быстро размягчается и распадается во время приготовления. Поэтому его удобно добавлять в соусы и супы, где требуется однородная, нежная текстура.
Красный лук — лучший спутник салатов и бургеров
Красный лук отличается внешним видом, более сладким вкусом и легкой остротой. Поскольку он приятен и в сыром виде, его часто добавляют непосредственно в готовые блюда.
Красный лук можно использовать в:
свежих салатах;
бургерах и бутербродах;
в качестве закуски к шашлыку;
мариновании;
украшении блюд.
Под воздействием тепла его яркий цвет тускнеет, а характерный вкус уменьшается. Поэтому красный лук лучше использовать в сыром или слегка маринованном виде.
Чтобы уменьшить его остроту, нарезанный лук можно подержать несколько минут в холодной воде.
Зеленый лук — добавляет свежести готовому блюду
Вкус зеленого лука легкий, свежий и гораздо нежнее, чем у обычного репчатого. Он чаще используется как зелень.
Зеленый лук подходит к таким блюдам, как:
супы и лапша;
блюда из картофеля;
салаты и закуски;
яичные омлеты;
соусы и паштеты;
азиатские блюда.
Чтобы сохранить его цвет и свежий аромат, добавлять его нужно в конце приготовления или уже в готовое блюдо. При длительной варке вкус и цвет зеленого лука могут исчезнуть.
Лук-порей — для супов и запеканок
Лук-порей обладает мягким, сладковатым вкусом с минимальной остротой. Его аромат напоминает легкое сочетание лука и чеснока.
Он дает отличный результат в следующих блюдах:
супы-пюре;
тушеные овощи;
жульены и рагу;
пироги и киши;
сливочные соусы;
овощные гарниры.
Между слоями порея могут оставаться песок и земля. Поэтому его нужно разрезать вдоль и тщательно промыть каждый слой под проточной водой.
В основном в блюда идет его белая и светло-зеленая часть. А из темно-зеленых листьев можно приготовить бульон для супа.
Лук-шалот — для изысканных соусов
Шалот по сравнению с обычным луком имеет более нежный, сладкий и слегка ореховый вкус. В нем мало резкой остроты, поэтому он не перебивает вкус других ингредиентов блюда.
Шалот особенно подходит для:
винных или сливочных соусов;
уксусных салатных заправок;
тартара и карпаччо;
французского рагу;
рыбы и морепродуктов;
отдельно тушенного гарнира.
Шалот лучше использовать в блюдах, где важна тонкость вкуса. Он не оставляет резкого запаха, как обычный лук, придавая соусу сложный и изысканный вкус.
Какой лук выбрать?
Выбор зависит от того, что вы готовите:
Для жарки и тушения — желтый лук.
Для салатов и маринадов — красный или белый лук.
Для украшения готового блюда — зеленый лук.
Для супов-пюре и запеканок — лук-порей.
Для изысканных соусов — лук-шалот.
Замена вида лука в одном и том же рецепте может существенно освежить вкус блюда. Поэтому целесообразно выбирать лук не только по цвету, но и учитывая его вкус и то, как он меняется в процессе приготовления.
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