Скончался режиссёр фильма «Маска», прославивший Джима Керри

·55·Культура
Скончался режиссёр фильма «Маска», прославивший Джима Керри

Известный американский режиссёр Чак Рассел скончался в возрасте 74 лет. Он был широко известен по фильмам «Маска» («The Mask»), «Капля» («The Blob») и «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» («A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors»). Об этом сообщила его семья.

Сообщается, что Рассел был найден без сознания 22 июля в своем доме в Сан-Диего, штат Калифорния. Его адвокат подтвердил факт смерти, однако причина пока не разглашается.

Режиссёр укрепил статус звезды Джима Керри в Голливуде благодаря вышедшему на экраны в 1994 году фильму «Маска», а также проложил путь к дебюту Камерон Диас в большом кино. Позже он также снял фильм «Царь скорпионов» («The Scorpion King»). В этой картине Дуэйн «Скала» Джонсон впервые снялся в главной роли.

Чак Рассел начал свою карьеру в 1981 году в качестве исполнительного продюсера фильма «Адская ночь» («Hell Night»). Его режиссёрский дебют состоялся с фильмом «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» («A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors»). Позже он также режиссировал такие картины, как «Капля» («The Blob»), «Стиратель» («Eraser»), «Благослови ребенка» («Bless the Child») и «Колдовская доска» («Witchboard»).

В своем интервью 2024 года Рассел рассказал, что «Маска» изначально планировалась как фильм ужасов, но по его предложению был выбран жанр комедии. В результате фильм с бюджетом в 18 миллионов долларов собрал в мировом прокате более 350 миллионов долларов, став одной из самых успешных комедий Голливуда.

Чак РасселДжим КерриСан-ДиегоКэмерон ДиасДуэйн Джонсон
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Интересные факты, которые вы не знали о знаменитом индийском фильме «Законы джунглей» (видео)Интересные факты, которые вы не знали о знаменитом индийском фильме «Законы джунглей» (видео)Сегодня, 20:26Дженнифер Лопес встретила 57-летиеДженнифер Лопес встретила 57-летиеСегодня, 19:49Новая песня Ботира Кадырова завоевала внимание поклонников (видео)Новая песня Ботира Кадырова завоевала внимание поклонников (видео)Сегодня, 18:37Усищились слухи о новой любви Афры СарачоглуУсищились слухи о новой любви Афры СарачоглуСегодня, 17:08Актриса Дилноза Хабибуллаева отметила 26-летие (видео)Актриса Дилноза Хабибуллаева отметила 26-летие (видео)Сегодня, 16:07Почему Амир Хан 7 лет не разговаривал с Джухи Чавлой?Почему Амир Хан 7 лет не разговаривал с Джухи Чавлой?Сегодня, 15:58
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Стало известно, из какой области будет невеста Аббосбека Файзуллаева
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Шохрух Мирзо и Ойшахон впервые стали родителями
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Гулчехра Эшонкулова, оставившая искусство на пике славы, отметила 45-летие
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Похудевшая со 140 до 70 килограммов Муборак Абдуллаева вернулась к творчеству
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Традиция вручения цветов матерям и подбрасывание жениха на свадьбе Аббосбека Файзуллаева привлекла внимание (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Появились первые кадры со свадьбы Аббосбека Файзуллаева (видео)
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Танец министра культуры Озодбека Назарбекова на мероприятии вызвал обсуждение в соцсетях
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)
Дуэт Юлдуз Турдиевой и афганского певца Кайса Ульфата снова в центре внимания (видео)