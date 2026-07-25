Скончался режиссёр фильма «Маска», прославивший Джима Керри

Известный американский режиссёр Чак Рассел скончался в возрасте 74 лет. Он был широко известен по фильмам «Маска» («The Mask»), «Капля» («The Blob») и «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» («A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors»). Об этом сообщила его семья.

Сообщается, что Рассел был найден без сознания 22 июля в своем доме в Сан-Диего, штат Калифорния. Его адвокат подтвердил факт смерти, однако причина пока не разглашается.

Режиссёр укрепил статус звезды Джима Керри в Голливуде благодаря вышедшему на экраны в 1994 году фильму «Маска», а также проложил путь к дебюту Камерон Диас в большом кино. Позже он также снял фильм «Царь скорпионов» («The Scorpion King»). В этой картине Дуэйн «Скала» Джонсон впервые снялся в главной роли.

Чак Рассел начал свою карьеру в 1981 году в качестве исполнительного продюсера фильма «Адская ночь» («Hell Night»). Его режиссёрский дебют состоялся с фильмом «Кошмар на улице Вязов 3: Воины сна» («A Nightmare on Elm Street 3: Dream Warriors»). Позже он также режиссировал такие картины, как «Капля» («The Blob»), «Стиратель» («Eraser»), «Благослови ребенка» («Bless the Child») и «Колдовская доска» («Witchboard»).

В своем интервью 2024 года Рассел рассказал, что «Маска» изначально планировалась как фильм ужасов, но по его предложению был выбран жанр комедии. В результате фильм с бюджетом в 18 миллионов долларов собрал в мировом прокате более 350 миллионов долларов, став одной из самых успешных комедий Голливуда.