SpaceX на пороге исторического шага: планируется впервые поймать корабль Starship в воздухе

Компания SpaceX, совершающая революционные изменения в освоении космоса, готовится сделать очередной гигантский шаг в рамках своего проекта Starship. Как сообщил Илон Маск, во время следующего испытательного полета компания впервые в истории попытается поймать верхнюю ступень корабля (Шип) непосредственно в воздухе с помощью механических захватов на специальной башне. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Информация об этом смелом плане была опубликована после успешного завершения испытательного полета Флигхт 13. Напомним, что в ходе последнего теста корабль совершил мягкую посадку в Индийском океане и полностью сохранил свою целостность при повторном входе в атмосферу. Теперь инженеры работают над тем, чтобы не просто спускать корабль в океан, а возвращать его на стартовую площадку для повторного использования.

Возможности башни Мечазилла

Башня Мечазилла, предназначенная для поимки корабля и ускорителя, известна своими огромными механическими «палками». Ранее SpaceX уже успешно поймала с помощью этого метода ускоритель Super Heavy, однако верхняя часть системы — корабль (Шип) — еще не возвращалась таким способом. Если эта операция завершится успешно, это позволит резко снизить стоимость полетов в космос.

Илон Маск подчеркнул, что окончательное решение будет принято после полного анализа телеметрических данных полета Флигхт 13 и состояния теплозащитного слоя. Маск высоко оценил тепловой щит нового поколения Starship, заявив, что в настоящее время корабль выглядит «великолепно». Подобная система защиты крайне важна для того, чтобы корабль выдерживал огромные температуры при повторном входе в атмосферу.

Почему именно нержавеющая сталь?

Основатель SpaceX также остановился на том, почему для корпуса корабля была выбрана именно нержавеющая сталь. Этот материал не только дешевый и простой в обработке, но и сохраняет свою прочность как при сверхвысоких, так и при сверхнизких температурах. Это делает систему Starship оптимальным транспортным средством для дальних миссий, таких как Луна и Марс.

В то же время инженер SpaceX Майкл Николлс сообщил, что 20 спутников Starlink В3 успешно прошли важный этап проверки. Это показывает, насколько проект Starship важен не только для научных, но и для коммерческих целей, таких как улучшение глобальной интернет-связи.

Starship — это полностью многоразовая транспортная система сверхтяжелого класса, созданная с целью превратить человечество в многопланетный вид. Она состоит из корабля и ускорителя Super Heavy и в будущем будет служить для доставки людей и грузов на орбиту Земли, Луну и Марс. Успех следующего полета еще больше приблизит компанию SpaceX к этой стратегической цели.