Английский клуб «Манчестер Сити» вступает в один из самых тонких и ответственных периодов своей современной истории. С завершением эпохи Пепа Гвардиолы и приходом Энцо Марески на тренерский мостик в клубе повеяло ветром больших перемен. Коренное обновление состава, уход ключевых звезд и особенно ситуация вокруг стержневого игрока команды Родри обещают стать главным фактором, определяющим будущее клуба. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Смена тренера, руководившего командой на протяжении десяти лет, никогда не дается легко. Сегодня «Манчестер Сити» переживает серьезный переходный период не только на тренерском мостике, но и в плане состава. Четыре футболиста, бывших главными опорами в оформлении исторического требла в сезоне 2022–2023 — Мануэль Аканджи, Натан Аке, Бернарду Силва и Джон Стоунз — покинули клуб этим летом. Это привело к образованию больших брешей в структуре команды.

Родри и интерес со стороны Реал Мадрид

В настоящее время все внимание сосредоточено вокруг Родри, отпраздновавшего победу на чемпионате мира со сборной Испании. В данный момент игрок готовится к операции на спине, и сроки его возвращения на поле остаются неизвестными. Ситуацию еще больше запутывают сообщения о серьезном интересе к полузащитнику со стороны мадридского «Реала», ведь до окончания его контракта остался всего год.

Перед руководством клуба стоит трудный выбор: удержать одного из лучших опорных полузащитников мира в команде несмотря на травму или продать его за крупную сумму до истечения контракта. По информации Goal.com, на своей первой пресс-конференции Энцо Мареска открыто заявил о своем намерении сохранить испанскую звезду в составе.

Новые трансферы и планы на будущее

Руководство клуба проявляет активность на трансферном рынке с целью восполнить потери в составе. В частности, 116 миллионов фунтов стерлингов было потрачено на Эллиота Андерсона, а также к команде присоединился 17-летний талантливый английский футболист Джереми Монга. Эти шаги свидетельствуют о том, что клуб начал процесс омоложения на основе долгосрочной стратегии.

Для «Манчестер Сити» этот переходный период проходит не гладко. Решение судьбы такого опытного и управляющего игрой футболиста, как Родри, определит, как будет выглядеть линия полузащиты в системе Энцо Марески. Если Родри уйдет, команда может потерять не только техническое мастерство, но и лидерские качества в центре поля. Естественно, новый облик такого гранда, как «Манчестер Сити», вызывает интерес и у узбекистанских любителей футбола, ведь каждый трансфер этого клуба неизменно влияет на мировой футбольный рынок.