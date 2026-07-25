Умные дверные замки Huawei обновились: теперь они могут принимать видеосообщения

·52·Технологии
Умные дверные замки Huawei обновились: теперь они могут принимать видеосообщения

Китайский технологический гигант Huawei представил новую версию системы HarmonyOS для своих умных дверных замков. Это обновление значительно расширило функциональность устройств, превратив их в еще более умное и удобное средство безопасности для пользователей. Теперь пользователи не теряют связь с гостями даже тогда, когда их нет дома. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как пишет издание Иксбт.ком, самым главным аспектом обновления является функция оставления видеосообщений для посетителей. Если хозяин дома находится на работе или в магазине и не может сразу ответить на видеовызов, пришедший человек может записать специальное сообщение. Эта система особенно удобна для курьеров или неожиданно пришедших родственников, так как они могут сохранить свои контакты или цель визита в виде видео.

Дистанционное управление и конфиденциальность

Пользователи имеют возможность в любое время просматривать все аудио- и видеозаписи через приложение Смарт Ливинг. Это полностью избавляет от вопросов вроде «кто же приходил ко мне домой?». Также для обеспечения конфиденциальности во время вызова была добавлена функция отключения камеры нажатием всего одной кнопки, оставляя только голосовую связь.

Технически система оптимизировала приоритет подключения Bluetooth. Если умным замком управляют через административную панель и он уже подключен к другому телефону, в системе автоматически появляется всплывающее уведомление. Это значительно упрощает процесс управления устройством несколькими пользователями.

Стабильная связь и охват моделей

Еще одна важная новинка — внедрение двухдиапазонного адаптивного режима. В обычном состоянии умный замок подключается к сети через шлюз Bluetooth. Однако, если сигнал Bluetooth ослабнет, система автоматически переключится на сеть Wi-Fi. Это гарантирует, что устройство всегда будет находиться в режиме онлайн и выполнять команды без задержек.

Это обновление программного обеспечения охватывает широкий спектр моделей компании Huawei. Согласно данным, владельцы следующих устройств могут воспользоваться новыми функциями:

  • Все модели серии Huawei Смарт Лок Кс1;
  • Все версии серии Huawei Смарт Лок 2.

В то время как на рынке Узбекистана также растет интерес к системам умного дома, такие решения брендов, как Huawei, выводят безопасность и удобство на новый уровень. Автоматическое обновление системы не требует от пользователей дополнительных действий и дистанционно обогащает возможности устройства.

HuaweiSmart LockHarmonyOSТехнологииУмный Дом
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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