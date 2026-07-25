Реал Мадрид разрешил трансфер Орельена Тчуамени: Манчестер Юнайтед в деле

Испанский клуб Реал Мадрид изменил свою жесткую позицию относительно будущего полузащитника Орельена Тчуамени и выразил готовность продать его. Эта новость стала неожиданной и важной возможностью для Манчестер Юнайтед, который давно стремится заполучить французского футболиста. Английский клуб намерен кардинально реорганизовать свою среднюю линию за счет этого трансфера. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания Те Сун, руководство мадридского клуба изначально считало Тчуамени неприкосновенным, однако теперь готово рассмотреть предложения по его трансферу. Королевский клуб рассчитывает выручить от этой сделки не менее 68 миллионов фунтов стерлингов. Сообщается, что эти средства будут направлены на достижение другой грандиозной цели клуба — приобретение звезды Манчестер Сити Родри.

Для Манчестер Юнайтед трансфер Тчуамени может стать последним и решающим шагом в решении проблем в средней линии команды. Из-за ухода Каземиро и серьезной травмы Мануэля Угарте «красные дьяволы» столкнулись с пустотой в зоне опорного полузащитника. Орельен Тчуамени рассматривается как наиболее подходящий кандидат на эту позицию.

Стратегические планы за трансфером

Интересно, что главный тренер Реал Мадрида Жозе Моуринью (как указано в источнике) хотел сохранить французского футболиста в составе. Тем не менее трансферная политика клуба и план по приглашению игрока высочайшего уровня вроде Родри выдвинули продажу Тчуамени на повестку дня. Футболист, которого мадридцы приобрели в 2022 году именно на замену Каземиро, теперь может отправиться на Олд Траффорд вслед за капитаном сборной Бразилии.

Манчестер Юнайтед уже совершил ряд приобретений в текущее трансферное окно. В частности, к команде присоединились Юри Тилеманс за 35 миллионов фунтов и Андрей Сантос за 50 миллионов фунтов. Если трансфер Тчуамени также завершится успешно, он образует надежный оборонительный бастион в команде позади Тилеманса и Бруну Фернандеша.

По данным Goal.com, если переговоры завершатся успешно, эта сделка станет одним из самых громких событий летнего трансферного окна. Для Реал Мадрида это возможность профинансировать трансфер Родри, а для Манчестер Юнайтед — залог долгожданной стабильности. В настоящее время стороны установили первичные контакты по финансовым условиям и способам оплаты.