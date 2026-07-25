Соперничество Милана и Боруссии Дортмунд: борьба за Константиноса Карецаса в разгаре

События вокруг трансфера Константиноса Карецаса, считающегося одним из самых талантливых молодых звезд европейского футбола, вступили в горячую фазу. Немецкая Боруссия Дортмунд и итальянский Милан ведут серьезную борьбу за 2007 года рождения атакующего полузащитника, сияющего в чемпионате Бельгии. Этот трансфер имеет важное значение не только для будущего молодого таланта, но и для тактических схем грандов в новом сезоне. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время Боруссия Дортмунд уверенно лидирует в гонке. По информации издания Sky Деутшланд, немецкий клуб минувший вторник улучшил свое очередное официальное предложение. Дортмундцы предложили Генку 30 миллионов евро гарантированной выплаты и 5 миллионов евро в качестве бонусов, а также процент от последующей продажи. Однако бельгийский клуб тверд в своих требованиях и запрашивает за игрока не менее 35-40 миллионов евро.

Милан же пока предпочитает наблюдать за ситуацией со стороны. Новый главный тренер команды Рубен Аморим видит в Карецасе исполнителя, идеально подходящего под схему 3-4-2-1, которую он намерен использовать. Но вступление «россонери» в этот трансфер напрямую связано с звездным игроком команды Рафаэлом Леау. Если португальский нападающий будет продан в турецкие клубы Фенербахче или Галатасарай, в казне Милана появятся достаточные средства на Карецаса.

Стратегическая шахматная партия на трансферном рынке

Руководство Генка осведомлено о наличии личного соглашения между Карецасом и Боруссией Дортмунд до 2031 года, однако снижать цену не намерено. Клуб Милан в прошлом уже не раз сталкивался с трудностями на переговорах с бельгийскими командами. В частности, сложные процессы во время трансферов Шарля Де Кетеларе и Ардона Яшари заставляют итальянцев проявлять осторожность.

Рубен Аморим пока старается использовать имеющиеся ресурсы в матчах команды в рамках предсезонной подготовки. В частности, внимание тренера привлекли вернувшийся из аренды в Фулхэме Самуэль Чуквуэзе и молодой талант Лоренцо Оссола. Тем не менее, предстоящий товарищеский матч против шотландского Селтика может обнажить проблемы в линии атакующих полузащитников и подтолкнуть руководство к активности на трансферном рынке.

Ожидается, что в начале следующей недели в этой трансферной эпопее наступит окончательный перелом. Греческая пресса пишет, что Милан может неожиданно перебить планы Дортмунда своим предложением. Техническое мастерство и видение поля Карецаса делают его одним из самых ценных активов в современном футболе. Переходы таких молодых талантов в топ-клубы всегда вызывают большой интерес.