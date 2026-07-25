Для абитуриентов начался важный процесс: стартовал выбор ВУЗов

Сегодня, с 25 июля, для абитуриентов, участвовавших в тестовых испытаниях для поступления в высшие учебные заведения, официально начался процесс выбора высшего образовательного учреждения и направления бакалавриата. Об этом сообщило Агентство по оценке знаний и квалификаций.

Сообщается, что процесс отбора продлится до 8 августа и в текущем году также осуществляется на основе принципа «сначала тест – затем отбор».

Абитуриенты в зависимости от комплекса предметов, сданных на тестовых испытаниях, и выбранного языка обучения могут выбрать до 5 высших учебных заведений и направлений бакалавриата. Также имеется возможность указать дневную, вечернюю или дистанционную форму обучения по каждому направлению. Выбор можно осуществлять как в рамках одного ВУЗа, так и по различным высшим учебным заведениям.

Для выбора ВУЗа и направления обучения абитуриентам необходимо зайти на платформу my.uzbmb.uz и через раздел «Прием в высшие и профессиональные образовательные организации» нажать кнопки «Воспользоваться услугой» и «Выбор ВУЗ».

После этого определяется приоритет отбора. Если у абитуриента имеется такая возможность, отбор также осуществляется по целевому приему. На следующем этапе выбираются направления и формы обучения, соответствующие комплексу предметов, и введенные данные сохраняются.

На заключительном этапе вводится отправленный на номер телефона SMS-код, и отбор официально подтверждается. После этого автоматически формируется «Анкета абитуриента». Агентство по оценке знаний и квалификаций рекомендует скачать и сохранить этот документ.

Кроме того, агентство отмечает, что абитуриенты могут в любое время редактировать или изменять свои данные, касающиеся отбора, до 8 августа. По истечении установленного срока возможности внести изменения в введенные данные не будет.