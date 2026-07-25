Песня внучки Шахнозы Мирзиёевой Ранияхон, посвященная дедушке, привлекла внимание всех в сети! (видео)

Младшая дочь Отабека Умарова Ранияхон оригинально поздравила Президента Узбекистана Шавката Мирзиёева с днем рождения. На распространившемся в социальных сетях видео запечатлено, как она исполнила трогательную песню, посвященную дедушке.

Шахноза Мирзиёева опубликовала этот ролик на своей странице в Instagram, оставив к нему подпись: «С днем рождения, папа!»

Детское наивное и искреннее исполнение Ранияхон вызвало у пользователей теплые эмоции. Многие отреагировали на видео, пожелав Президенту крепкого здоровья, долгих лет жизни и семейного счастья. Это поздравление, отражающее семейную теплоту, за короткое время широко разошлось в соцсетях.