Сокращает ли одиночество жизнь мужчин

Последние исследования показывают, что риск смерти у неженатых или живущих в одиночестве мужчин значительно выше, чем у женатых. По расчетам специалистов, эта разница может достигать даже 78 процентов.

Ученые объясняют это тем, что мужчины часто нуждаются в эмоциональной поддержке и опоре на близких в повседневной жизни. Отмечается, что женатые мужчины больше внимания уделяют своему здоровью, ведут более упорядоченный образ жизни и имеют больше возможностей для преодоления стресса.

Интересно, что среди женщин такой резкой разницы практически не наблюдается. Исследователи полагают, что причиной может быть более высокая социальная активность женщин и их умение поддерживать тесные связи с близкими друзьями и родственниками.

Любовь, внимание и поддержка близких крайне важны для каждого человека. Особенно для мужчин такая социальная и эмоциональная опора напрямую влияет на качество жизни.