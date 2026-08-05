Xiaomi выпустила умный обогреватель для ванной

Китайский технологический гигант Xiaomi расширил свою экосистему для умного дома, представив новое поколение устройства для ванных комнат. По данным иксбт.ком, потолочный умный обогреватель Mijia Смарт Бат Хеатер П1 Хуман Сенсе Эдитион отличается автоматизированными функциями и современными технологиями. Сейчас на китайском рынке устройство можно приобрести с государственной субсидией за 1099,05 юаня — примерно 160 долларов США. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Высокоточный радар и автоматизация

Главная особенность нового обогревателя — встроенный высокоточный радар с частотой 24 GHz. Датчик способен точно определять присутствие человека в помещении. Поэтому, когда пользователь входит в ванную, система автоматически включает освещение и вентиляцию, а после его выхода выключает их.

По словам производителя, чувствительность датчика и дальность обнаружения можно гибко настраивать с учётом размеров каждой комнаты. Это обеспечивает удобную работу устройства в любых жилых условиях.

Технические возможности и экосистема

Устройство поддерживает полную интеграцию с фирменной экосистемой Xiaomi ХйперКоннект. Mijia Смарт Бат Хеатер П1 оснащён встроенной выдвижной световой панелью яркостью до 1500 люмен. По заявлению компании, используемый мягкий свет совершенно безопасен для глаз.

Обогрев помещения осуществляется с помощью инверторной системы управления мощностью 3000 ватт. Кроме того, устройство оснащено датчиком летучих органических соединений для контроля качества воздуха и интеллектуального управления вентиляцией.

Воздухообмен и очистка

Рост спроса на такие устройства на рынке бытовой техники объясняется их функциональностью. Благодаря максимальной производительности системы подачи воздуха на уровне 259 куб. м в час новый обогреватель быстро устраняет избыточную влажность и обновляет воздух в ванной.

Кроме того, устройство оснащено системой стерилизации воздуха и поверхностей, эффективность которой, как заявлено, достигает 98%. Это особенно удобно для пользователей, строго соблюдающих правила гигиены.