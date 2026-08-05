Атлетико Мадрид вступил в борьбу за Кристиана Ромеро

·30·Спорт
Атлетико Мадрид вступил в борьбу за Кристиана Ромеро

Мадридский «Атлетико» готовит официальное предложение по трансферу защитника «Тоттенхэма» Кристиана Ромеро. По данным Goal.com, между ведущими командами Европы развернулась серьёзная борьба за аргентинца, и мадридский клуб намерен действовать решительно. Об этом Goal.com сообщает .

Как пишет Marca, руководство «Атлетико» готовится на первом этапе направить лондонскому клубу предложение примерно на 30 миллионов евро. Диего Симеоне уже много лет хочет видеть своего соотечественника в команде, и этот трансфер может стать одним из главных событий летнего трансферного окна.

Финансовые условия и изменения в составе

На стадионе «Метрополитано» действует политика «сначала продать, потом купить», направленная на сохранение финансовой стабильности. Возможные переходы Руджери в «Астон Виллу» и Науэля Молины в «Рому» позволят «Атлетико» найти необходимые средства и сократить зарплатный фонд.

Однако «Атлетико» не единственный претендент в этой борьбе. Чемпион Италии «Интер» предлагает за центрального защитника 35 миллионов евро и ещё 5 миллионов в виде бонусов, благодаря чему немного опережает конкурента в финансовом плане.

Личное желание футболиста и позиция «Тоттенхэма»

Главное преимущество мадридцев — собственное желание футболиста. Ранее Кристиан Ромеро выступал в Серии А за «Аталанту» и «Дженоа», однако считает приоритетом продолжение карьеры в столице Испании. Желание играть под руководством Диего Симеоне становится для футболиста решающим фактором.

Также сообщается, что в контракте футболиста с «Тоттенхэмом», рассчитанном до 2029 года, есть специальный пункт, который упрощает ситуацию при поступлении предложений от испанских грандов. Лондонский клуб теперь более открыт к переговорам, чем в предыдущие годы, и готов рассматривать предложения примерно на 40 миллионов евро вместо ранее запрашиваемых 55 миллионов.

Атлетико МадридКристиан РомероТоттенхэмИнтерТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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