SpaceX запустит собственного мобильного оператора Starlink Мобиле в 2027 году

·45·Технологии
SpaceX запустит собственного мобильного оператора Starlink Мобиле в 2027 году

По данным Иксбт.ком, компания SpaceX планирует запустить собственного мобильного оператора Starlink Мобиле в конце 2027 года. Новый сервис призван напрямую конкурировать с крупнейшими телекоммуникационными гигантами США — Веризон, АТ&Т и Т-Мобиле — и, как ожидается, произведёт революцию на рынке связи благодаря спутниковым технологиям. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Информация об этом масштабном проекте была раскрыта на закрытой встрече руководителя компании Илона Маска и президента SpaceX Гвинн Шотвелл с инвесторами. В настоящее время совокупная годовая выручка трёх крупнейших американских операторов составляет почти 600 миллиардов долларов, и SpaceX намерена занять значительную долю этого огромного рынка.

Спутники нового поколения и высокая скорость

В настоящее время Starlink совместно с наземными операторами предоставляет возможность обмениваться сообщениями и передавать базовые данные в районах, находящихся вне зоны покрытия сотовых сетей. Однако на следующем этапе планируется запуск спутников Starlink В2 Директ-то-Келл (ДТК), которые смогут напрямую работать с обычными смартфонами без дополнительного оборудования.

По данным компании, новые космические аппараты будут обладать примерно в 20 раз большей пропускной способностью по сравнению с системами ДТК текущего поколения. В результате обычные смартфоны со стандартной поддержкой 5Г/ЛТЭ смогут передавать данные через спутники со скоростью 150 Мбит/с. Для вывода этих устройств на орбиту SpaceX планирует использовать свою ракету Starship.

Инфраструктура и планы на будущее

При создании мобильной сети SpaceX не намерена строить масштабную наземную инфраструктуру, такую как традиционные вышки связи. Вместо этого компания установит компактные базовые станции рядом с существующими терминалами спутникового интернета Starlink. По словам Илона Маска, такой подход позволит создать сеть с широким покрытием при значительно меньших затратах.

В то же время SpaceX активно работает над разработкой собственных модемов. В будущем компания планирует предложить этот спутниковый модем ведущим производителям мобильных чипов, таким как Qualcomm, Samsung и MediaTek. Это позволит в дальнейшем ещё больше увеличить скорость передачи данных через спутники.

Однако до полноценного запуска Starlink Мобиле SpaceX предстоит решить ряд сложных задач. В частности, компании необходимо урегулировать вопросы распределения радиочастот и оформить все необходимые разрешения у соответствующих государственных регулирующих органов.

StarlinkSpaceXТехнологииИлон МаскИнтернет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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