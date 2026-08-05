Объявлены курсы валют на 6 августа

·132·Экономика
Объявлены курсы валют на 6 августа

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 6 августа 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 55,49 сума — до 11 886,72 сума.

• Евро подешевел на 25,83 сума — до 13 717,27 сума.
• Российский рубль подешевел на 1,05 сума — до 146,37 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 43,67 сума — до 16 007,85 сума.
• Японская иена подешевела на 0,28 сума — до 75,35 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 52,17 сума — до 14 687,66 сума.
• Китайский юань подешевел на 7,04 сума — до 1 761,23 сума.

Центральный банк УзбекистанаУзбекистан
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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