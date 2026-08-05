Каннаваро обратился к прессе: «Легко сидеть перед камерой и говорить…»

Главный тренер сборной Узбекистана Фабио Каннаваро в конце пресс-конференции открыто обратился к журналистам. Итальянский специалист выразил недовольство некоторыми сообщениями о своей работе и подчеркнул, что отношения должны строиться на взаимном уважении.

В частности, Каннаваро опроверг слухи о том, что он отдалился от команды и сразу после чемпионата мира уехал в Италию отдыхать. По его словам, некоторые журналисты, чаще всего критиковавшие его, пришли на пресс-конференцию и не задали свои вопросы напрямую.

«Я вас уважаю»

Каннаваро начал своё обращение с понятия, которое является важнейшим в отношениях между журналистом и тренером, — уважения.

«Я считаю, что уважение — самое главное. Я уважаю вас как журналистов и ожидаю от вас такого же уважения».

Главный тренер сборной Узбекистана заявил, что постоянно работает, а его главная цель — помогать футболистам и развивать национальную команду.

При этом, по его мнению, в последнее время некоторые события освещались без полноценного изучения или без запроса позиции тренера.

«Я не покладая рук работаю здесь и хочу помогать футболистам. Несмотря на это, среди журналистов распространяется очень много недостоверной информации».

Каннаваро не стал перечислять поимённо, какие именно сообщения он имел в виду. Однако вопросы о его зарплате, поездке в Италию, работе с командой и планах после чемпионата мира заняли основную часть обсуждения на пресс-конференции.

«Легко сидеть перед камерой и говорить»

Итальянский специалист заявил, что не выступает против критики, однако ожидает, что вопросы будут задаваться открыто и напрямую.

По его словам, некоторые журналисты, активнее всего высказывавшиеся в социальных сетях или телепрограммах, не приняли участия в пресс-конференции.

«Журналисты, которые больше всех говорят, не смогли найти в себе силы прийти на пресс-конференцию. Потому что очень легко сидеть перед камерой и говорить. Но задать те же вопросы мне здесь способны далеко не все».

Эти слова стали самой острой частью пресс-конференции. Каннаваро потребовал от журналистов не прекращать критику, а задавать вопросы ему лично и выслушивать его ответы.

Главная претензия тренера заключалась не в наличии негативных мнений, а в том, что некоторые связанные с ним выводы распространялись без учёта его позиции.

Ответ на сообщения об отъезде в Италию

Каннаваро вновь опроверг заявления о том, что после чемпионата мира он покинул национальную команду.

«Я никуда не сбегал. На чемпионате мира я до конца был с национальной командой. На протяжении четырёх месяцев мы работали вместе с командой и проводили сборы».

По его объяснению, тренерский штаб провёл длительный подготовительный процесс перед чемпионатом мира. На предыдущей официальной пресс-конференции Каннаваро также говорил, что вместе с членами штаба регулярно наблюдал за футболистами и работал над улучшением физического состояния команды.

Тренер сообщил, что отправился домой к семье только после завершения чемпионата мира, чтобы провести с ней время. Он с юмором объяснил эту ситуацию, отметив, что супруга также была недовольна его длительным отсутствием дома из-за работы.

«Поэтому, если говорить об этом с юмором, моя супруга тоже пожаловалась. Так что мне всё же нужно было хотя бы месяц побыть дома».

По словам Каннаваро, эта пауза не означала, что он отказался от работы со сборной Узбекистана или решил расторгнуть контракт.

Дверь для критики не закрыта

В ходе пресс-конференции Каннаваро отвечал на вопросы журналистов и подчеркнул, что предложения и претензии по поводу его работы можно передавать через Футбольную ассоциацию Узбекистана.

«Думаю, я ответил на все вопросы. Если у вас есть ещё вопросы или предложения, вы можете обратиться в ФАУ».

Тренер извинился за затянувшуюся пресс-конференцию. Однако продолжительность общения также показала, насколько много накопилось вопросов и насколько активно обсуждается национальная команда.

После результатов чемпионата мира решения главного тренера, выбор футболистов, стиль работы и контракт закономерно остаются в центре внимания общественности. Каннаваро также не застрахован от критики. Вместе с тем любые резкие заявления должны быть уравновешены позицией тренера и проверенными фактами.

Главное требование Каннаваро одно

Во время пресс-конференции звучали разные вопросы о тактике, составе, зарплате и дальнейших планах. Однако финальное обращение Каннаваро объединило все темы в одной точке.

«В завершение я хотел бы ещё раз попросить всех о взаимном уважении. Всем спасибо!»

Итальянский специалист не просил журналистов хвалить его или воздерживаться от критики. Его требование — задавать вопросы открыто, проверять информацию и сохранять за ним право на ответ.

Теперь важнее не резкие слова Каннаваро в адрес СМИ, а то, насколько этот открытый диалог сможет изменить информационную атмосферу вокруг национальной команды. Оставьте своё мнение в комментариях и поделитесь статьёй со спортивными болельщиками в Telegram или других социальных сетях!