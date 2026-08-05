Фиорентина арендовала талант Реал Мадрида

Итальянский клуб «Фиорентина» достиг полной договорённости с «Реал Мадридом» об аренде молодого талантливого полузащитника Франко Мастантуоно на один сезон. По информации Корриере делло Sport, после нескольких недель сложных переговоров стороны пришли к окончательному компромиссу, завершив одну из самых продолжительных трансферных саг этого лета. Об этом сообщает .

Ожидается, что переход аргентинского футболиста в итальянскую Серию А станет важным шагом для флорентийской команды в укреплении атакующей линии. Родившийся в 2007 году молодой плеймейкер уже успел привлечь внимание европейских грандов благодаря ярким перспективам и техническим возможностям. Руководство «Фиорентины» приложило значительные усилия, чтобы убедить футболиста перейти в клуб.

Условия аренды и финансовое соглашение

По данным источников, соглашение между сторонами заключено на условиях чистой аренды, без пункта о последующем выкупе футболиста. Таким образом, по завершении сезона аргентинский талант напрямую вернётся в столицу Испании. Важную роль в успешном завершении сделки также сыграл вопрос заработной платы футболиста.

«Реал Мадрид» согласился взять на себя значительную часть зарплаты молодого игрока, а оставшуюся сумму будет выплачивать «Фиорентина». Благодаря этому финансовому компромиссу затянувшиеся переговоры завершились положительно, и стороны достигли соглашения. Сам футболист также понял, что выступление во Флоренции станет правильным шагом для его развития, и дал согласие на переход.

Срочный медосмотр и поездка в Италию

В настоящее время руководство «Фиорентины» решает все логистические вопросы и принимает меры, чтобы как можно скорее доставить молодого футболиста в Италию. Ожидается, что в ближайшее время игрок прибудет во Флоренцию, пройдёт традиционный медицинский осмотр и присоединится к тренировкам новой команды.

Этот трансфер демонстрирует, насколько серьёзны цели флорентийской команды на предстоящий сезон. Накопление молодым и перспективным футболистом опыта в чемпионате Италии послужит не только его развитию, но и повышению уровня национального чемпионата. Болельщики команды вскоре смогут наблюдать за игрой новой звезды в составе своего любимого клуба.