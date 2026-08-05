Учёные предложили вдвое сократить население Земли

В настоящее время на Земле проживает более 8 миллиардов человек. Чтобы снизить нагрузку на окружающую среду и обеспечить более устойчивое использование природных ресурсов, учёные предложили поэтапно сократить численность населения мира до 4 миллиардов человек к 2200 году. Об этом сообщило издание Накед Скиенке, ссылаясь на исследование, опубликованное в журнале Сустаинабле Девелопмент.

По словам авторов исследования, естественное сокращение численности населения снизит нагрузку на земельные ресурсы, продовольствие, воду и энергетику. Вместе с тем это может способствовать уменьшению уровня загрязнения окружающей среды, снижению факторов, влияющих на изменение климата, а также сокращению бедности в регионах с высокой рождаемостью. По мнению учёных, это также поможет уменьшить количество конфликтов из-за ресурсов и вынужденную миграцию. В густонаселённых районах при этом может повыситься качество жизни.

Авторы особо подчеркнули, что для сокращения численности населения нет необходимости применять принудительные или основанные на насилии меры. Вместо этого они назвали наиболее эффективным решением расширение возможностей в сфере образования, медицины и социального развития в бедных регионах с высокой рождаемостью. Одним из ключевых факторов также было названо обеспечение девочек возможностью получать качественное образование.

По мнению исследователей, в обществах, где женщины имеют возможность самостоятельно принимать решения в вопросах образования, работы и рождения детей, уровень рождаемости естественным образом стабилизируется. В качестве примера они привели опыт Эрон, Джанубий Корея и Коста-Рика. В этих странах за 10–20 лет среднее количество детей на одну женщину сократилось почти вдвое.

В исследовании отмечается, что за последние 25 лет глобальный суммарный коэффициент рождаемости снизился с 2,75 до 2,25 ребёнка на одну женщину. Учёные утверждают, что если эта тенденция сохранится ещё 25 лет, среднемировой показатель может снизиться до 1,75 ребёнка.

Вместе с тем есть и специалисты, которые не поддерживают эту идею. По их мнению, главная проблема, с которой сталкивается человечество, заключается не в численности населения, а в неравномерном распределении ресурсов и их неэффективном использовании. Однако авторы исследования подчеркнули, что для достижения устойчивого развития важно не только замедлить темпы роста населения, но и снизить воздействие каждого человека на окружающую среду.

Для справки, по состоянию на 15 января 2026 года население О‘збекистон превышало 39 миллионов 47 тысяч человек. Из них 19,76 миллиона составляли мужчины, а 19,3 миллиона — женщины. Кроме того, 21,3 миллиона человек в стране проживали в городах, а 17,8 миллиона — в сельской местности.