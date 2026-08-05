В Зоминском районе исполнено решение суда и демонтировано незаконное сооружение
Принудительное исполнение исполнительного документа о сносе незаконного сооружения, находившегося в производстве районного отдела Бюро в Зомине, осуществлено в соответствии с требованиями закона.
В целях обеспечения исполнения решения суда государственными исполнителями в установленном порядке приняты соответствующие меры: незаконно возведённое сооружение демонтировано, а исполнительный документ фактически исполнен.
В ходе принудительного исполнения требования законодательства строго соблюдались, а исполнительные действия при участии соответствующих уполномоченных организаций были полностью завершены.
В ходе исполнительных действий обеспечено фактическое выполнение требований, установленных судебными документами, при строгом соблюдении принципов законности.
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