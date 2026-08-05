BYD начал принимать заказы на новый роскошный минивэн Денза Д9

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BYD начал принимать заказы на новый роскошный минивэн Денза Д9

Принадлежащий известной китайской компании BYD бренд Денза объявил о начале приема заказов на свою четвертую модель — полноразмерный роскошный минивэн Денза Д9. По данным иксбт.ком, этот премиальный автомобиль, как ожидается, станет достойной альтернативой таким известным конкурентам, как Lexus ЛМ и Mercedes-Benz В-Класс. Стартовая цена от 75 000 фунтов стерлингов делает его значительно доступнее основных соперников. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

В настоящее время Денза представила эту модель вслед за универсалом шутинг браке З9 GT, внедорожником Бао 5 СУВ и суперкаром З в своей расширяющейся линейке. Автомобиль призван составить серьезную конкуренцию ведущим представителям европейского премиального сегмента. Базовая цена новой модели почти на 23 000 фунтов стерлингов ниже, чем у Lexus ЛМ, что наверняка привлечет покупателей.

Мощная гибридная система и технические возможности

Денза Д9 оснащен современной подключаемой гибридной системой с отдельными электродвигателями на каждой оси. Мотор на передней оси развивает 228 л. с., а двигатель на задней оси — 60 л. с. Кроме того, автомобиль получил 1,5-литровый турбированный бензиновый двигатель мощностью 119 л. с.

Хотя компания официально не раскрыла суммарную мощность системы, сообщается, что огромный семиместный минивэн разгоняется с 0 до 62 миль/ч (примерно 100 км/ч) за 8,6 секунды. Установленная под полом аккумуляторная батарея емкостью 58,5 кВт·ч обеспечивает запас хода до 130 миль только на электротяге.

Быстрая зарядка и оснащение

С технической точки зрения автомобиль поддерживает новые сверхбыстрые зарядные устройства Флаш, разработанные BYD. Они позволяют увеличить заряд батареи с 10 до 70% всего за пять минут. Как и модели З9 и Бао 5, Денза Д9 оснащен активной подвеской ДиСус компании BYD, которая автоматически регулирует степень сжатия и отбоя во время движения.

В стандартное оснащение автомобиля входят электропривод сдвижных дверей, кожаные сиденья, панорамная крыша, охлаждаемые и подогреваемые вещевые отделения, а также отдельные ЖК-панели управления для каждого пассажира второго ряда. При выборе комплектации Ултимате стоимостью 85 000 фунтов стерлингов покупатели получат еще более высокий уровень комфорта.

В этой топовой версии для среднего ряда предлагаются кресла с регулировкой в 14 направлениях, 16-точечным массажем и возможностью раскладывания почти до горизонтального положения — так называемые сиденья «нулевой гравитации». Кроме того, пассажирам доступны 12,8-дюймовые экраны, встроенные в передние подголовники. Поставки продвинутого минивэна планируется начать в ближайшие месяцы.

BYDDenzaDenza D9ЭлектромобилиГибриды
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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» редактор
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