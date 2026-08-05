Индийский стартап электрических скутеров Ривер привлёк 120 миллионов долларов

·47·Технологии
Индийский стартап электрических скутеров Ривер привлёк 120 миллионов долларов

Перспективный индийский стартап Ривер, производящий электрические транспортные средства, объявил о привлечении 120 миллионов долларов инвестиций для следующего этапа развития. Согласно данным TechCrunch, раунд финансирования серии К возглавили крупные индийские инвесторы Элев8 Вентуре Партнерс и Клайпонд Капитал. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

В процессе финансирования также приняли участие фонды Сингуларитй АМК, Аникут Капитал, 360 ОНЭ Ассет, ДжИФ Капитал и ХДФК АМК. При этом прежние инвесторы, включая Ямаха Мотор, Ал-Футтаим Груп и Митсуи, продолжили поддерживать проект. По словам основателя и генерального директора компании Аравинда Мани, небольшую часть привлечённых средств, а именно 10–12%, составили венчурные кредиты, тогда как остальная сумма была направлена непосредственно в акционерный капитал.

Конкуренция на рынке электрических скутеров

Основанная в 2021 году компания Ривер становится одним из ведущих участников стремительно развивающегося рынка электрического двухколёсного транспорта в Индии. В этом сегменте компания конкурирует как с новыми стартапами Атер Энергй и Ола Электрик, так и с традиционными автомобильными гигантами Баджадж Ауто и ТВС Мотор. Сейчас эта отрасль служит главным источником популяризации электромобилей в Индии.

В отличие от большинства конкурентов, Ривер строит свой бизнес вокруг единственной модели — представленного в 2023 году электрического мопеда Индие. По данным стартапа, сейчас в среднем продаётся 6 000 транспортных средств в месяц через более чем 75 магазинов по всей Индии. Общее число проданных к настоящему моменту продуктов превысило 50 тысяч.

Планы по расширению производственных мощностей

По словам основателя, компания позиционировала модель Индие не как транспорт для множества потребительских сегментов, а прежде всего как средство для повседневного использования и решения практических задач. Главным достижением прошлого года стало расширение масштабов производства. Если раньше в день собирали всего 20 транспортных средств, то сейчас этот показатель доведён до 300.

Мопед Индие стоимостью 155 000 рупий способен проехать около 99 миль на одном заряде. Основными клиентами являются самозанятые граждане в возрасте от 28 до 35 лет. Благодаря текущим показателям продаж выручка Ривер выросла на 330% за прошлый финансовый год, а ежемесячный доход составил почти 1 миллиард рупий.

С учётом новых 120 миллионов долларов общий объём привлечённых стартапом инвестиций достиг 144 миллионов долларов. Ривер планирует выйти на полную операционную прибыль, когда ежемесячный объём производства достигнет 20 000–25 000 единиц. Цель предполагается достичь к 2028–2029 годам, при этом с ростом производства валовая маржа будет постепенно улучшаться.

RiverЭлектромобилиСтартапыИнвестицииИндия
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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