Митти Лабс улучшает выращивание риса в Азии с помощью ИИ

В условиях изменения климата и сокращения водных ресурсов климатический технологический стартап Митти Лабс со штаб-квартирами в Нью-Йорке и Бенгалуру привлёк $9,5 млн в раунде Сериес А. По данным иксбт.ком, раунд финансирования возглавила Арамко Вентурес, венчурное подразделение Сауди Арамко. Это первая инвестиция энергетического гиганта в индийский стартап. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Хотя рис является основным продуктом питания для более чем половины населения планеты, его выращивание требует большого количества воды, а постоянно затопленные поля составляют значительную долю сельскохозяйственных выбросов метана. В последние годы рост температуры и изменение режима осадков создают серьёзное давление на водоёмкую рисоводческую отрасль Азии.

Искусственный интеллект и спутниковые технологии

Запустив свои программы в 2023 году, Митти Лабс пытается решить эти проблемы с помощью платформы, объединяющей радиолокационные спутниковые снимки и многолетние данные, собранные в полях. Один из основателей стартапа Ксавиер Лагуарта рассказал TechCrunch, что технология создаёт цифровых двойников каждого рисового поля, позволяя дистанционно отслеживать состояние посевов, потребление воды и выбросы метана на тысячах небольших фермерских хозяйств.

Разработанная Митти Лабс платформа ГеоАИ использует изображения радара с синтезированной апертурой (САР) коммерческих и государственных спутников с разрешением от 50 сантиметров до 10 метров. Главное преимущество стартапа заключается не в самих спутниковых снимках, а в собственных базах данных, используемых для обучения моделей искусственного интеллекта. Они обеспечивают точный мониторинг влажности почвы и роста посевов.

Масштабирование и ожидаемые результаты

Согласно последним данным о финансировании, Митти Лабс уже удалось привлечь в общей сложности $12,5 млн, включая посевной раунд на $3 млн, проведённый в июле 2024 года. Сейчас команда компании насчитывает более 150 сотрудников, большинство из которых работают в Индии, помогая местным организациям и фермерам внедрять альтернативные методы орошения.

В первый сезон работы в 2024 году стартап начал деятельность примерно с 8 тысячами фермеров, а в текущем сезоне охватил более 100 тысяч фермеров в нескольких штатах Индии. Ксавиер Лагуарта заявил, что к 2030 году компания намерена охватить миллионы мелких фермеров. Участвующие в программе фермеры переходят на альтернативные методы орошения, которые сокращают потребление воды примерно на 40%, а выбросы метана — более чем на 50%.

Источники дохода и партнёры

Митти Лабс получает доход от углеродных кредитов и платформы ГеоАИ. Среди клиентов компании — углеродный рынок Кул Эффект, работающий с крупными корпорациями, такими как Google и Американ Аирлинес, а также производитель риса Эбро Фудс и аграрная компания Сйнгента. Они используют эти данные для повышения устойчивости водоснабжения в своих цепочках поставок.

Инвестиции Арамко Вентурес могут открыть стартапу новые возможности для использования связей на углеродных рынках и будущего сотрудничества с энергетическим гигантом Сауди Арамко. Сообщается, что среди других инвесторов раунда Сериес А — Лигхтпид Индиа, Годредж Индустриес Груп, Cisco, Франкис Фамилй Фунд и Волта Circle.