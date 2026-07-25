Что подсказывает мозгу, что пора спать?

·92·Для жизни
Что подсказывает мозгу, что пора спать?

Китайские ученые совершили важное открытие, касающееся регуляции сна. Согласно исследованию, опубликованному в журнале Nature Neuroscience, малоизученная ранее молекула триптамин может быть одним из важнейших механизмов, сигнализирующих организму о том, что пора спать.

Исследователи изучили гомеостатическое давление сна, то есть явление, при котором чем дольше человек бодрствует, тем выше его потребность во сне. Эксперименты проводились на мышах и свиньях. Раньше считалось, что основным химическим сигналом этого процесса является аденозин, однако он не мог полностью объяснить, как мозг «понимает», что пришло время сна.

В новом исследовании было установлено, что в период бодрствования количество триптамина постепенно увеличивается. Ученые сообщили, что эта молекула воздействует на рецептор GPR139 в гипоталамусе, активируя нейроны, отвечающие за сон.

В ходе экспериментов, когда синтез триптамина или рецептор GPR139 были заблокированы, животным было трудно восстановить сон после бессонницы. И наоборот, препараты, активирующие этот рецептор, увеличивали продолжительность сна и улучшали его качество у обоих видов животных.

По мнению авторов, в будущем триптамин может стать важной мишенью для создания новых лекарств против бессонницы. Тем не менее они подчеркивают, что делать такие выводы по отношению к людям пока рано, поскольку исследования проводились только на животных, а клинические испытания с участием людей еще не начинались.

Ученые также отметили, что триптамин не является единственной молекулой, управляющей сном, и может действовать в комплексе с аденозином и другими биологическими веществами.

Nature NeuroscienceТриптаминАденозинGPR139
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор
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