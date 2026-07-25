Ферран Торрес перейдет в ПСЖ? Барселона установила дедлайн для своей звезды

Будущее Феррана Торреса, ставшего настоящим героем после победного гола в финале чемпионата мира в составе сборной Испании, находится на грани решения. Руководство Барселоны дало футболисту неделю на то, чтобы принять окончательное решение относительно своего дальнейшего будущего. В настоящее время Пари Сен-Жермен внимательно следит за ситуацией и предпринимает серьезные шаги по приобретению испанского нападающего. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания Mundo Deportivo, на следующей неделе состоится личная встреча между руководством каталонского клуба и игроком. 26-летний нападающий, отдыхающий на Ибице после драматичного финала против Аргентины, должен дать клубу четкий ответ о своем будущем. Президент Барселона Жоан Лапорта намерен лично пообщаться с футболистом и узнать его планы.

Тандем Луиса Энрике и Феррана Торреса

Главный тренер парижан Луиси Энрике очень хочет видеть в своей команде подопечного, с которым в свое время работал в сборной Испании. По данным Фут01, Пари Сен-Жермен готов заплатить за Феррана Торреса 35 миллионов евро. Источники в Испании также сообщают, что между игроком и парижским клубом достигнута устная договоренность.

Общеизвестно, что отношения между Барселоной и Пари Сен-Жермен довольно прохладные. Именно поэтому каталонцы не хотят напрямую отдавать одну из своих главных звезд прямому конкуренту. Однако ситуация со сроком контракта ставит клуб в затруднительное положение.

Хотя действующий контракт Торреса с Барселоной рассчитан до 2027 года, фактически он вступает в финальную стадию своего соглашения. Клуб предложил ему новое соглашение, но футболист пока не дал положительного ответа на это предложение. Если Ферран отклонит новый контракт, Барселона будет вынуждена продать его этим летом.

Другие претенденты и окончательное решение

Хотя Пари Сен-Жермен лидирует в гонке, интерес к игроку не ограничивается только Францией. После яркого выступления на чемпионате мира к нему также проявляют интерес следующие команды:

Атлетико Мадрид;

неназванный клуб Английской Премьер-лиги;

ряд ведущих клубов Италии.