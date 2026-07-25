Ферран Торрес перейдет в ПСЖ? Барселона установила дедлайн для своей звезды

·54·Спорт
Ферран Торрес перейдет в ПСЖ? Барселона установила дедлайн для своей звезды

Будущее Феррана Торреса, ставшего настоящим героем после победного гола в финале чемпионата мира в составе сборной Испании, находится на грани решения. Руководство Барселоны дало футболисту неделю на то, чтобы принять окончательное решение относительно своего дальнейшего будущего. В настоящее время Пари Сен-Жермен внимательно следит за ситуацией и предпринимает серьезные шаги по приобретению испанского нападающего. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По информации издания Mundo Deportivo, на следующей неделе состоится личная встреча между руководством каталонского клуба и игроком. 26-летний нападающий, отдыхающий на Ибице после драматичного финала против Аргентины, должен дать клубу четкий ответ о своем будущем. Президент Барселона Жоан Лапорта намерен лично пообщаться с футболистом и узнать его планы.

Тандем Луиса Энрике и Феррана Торреса

Главный тренер парижан Луиси Энрике очень хочет видеть в своей команде подопечного, с которым в свое время работал в сборной Испании. По данным Фут01, Пари Сен-Жермен готов заплатить за Феррана Торреса 35 миллионов евро. Источники в Испании также сообщают, что между игроком и парижским клубом достигнута устная договоренность.

Общеизвестно, что отношения между Барселоной и Пари Сен-Жермен довольно прохладные. Именно поэтому каталонцы не хотят напрямую отдавать одну из своих главных звезд прямому конкуренту. Однако ситуация со сроком контракта ставит клуб в затруднительное положение.

Хотя действующий контракт Торреса с Барселоной рассчитан до 2027 года, фактически он вступает в финальную стадию своего соглашения. Клуб предложил ему новое соглашение, но футболист пока не дал положительного ответа на это предложение. Если Ферран отклонит новый контракт, Барселона будет вынуждена продать его этим летом.

Другие претенденты и окончательное решение

Хотя Пари Сен-Жермен лидирует в гонке, интерес к игроку не ограничивается только Францией. После яркого выступления на чемпионате мира к нему также проявляют интерес следующие команды:

  • Атлетико Мадрид;
  • неназванный клуб Английской Премьер-лиги;
  • ряд ведущих клубов Италии.
Для Барселона время на исходе. В условиях приближающегося закрытия трансферного окна руководство клуба намерено поставить точку во всех вопросах до 1 августа. Если Ферран Торрес не подпишет новый контракт, он будет выставлен на трансфер и продан команде, предложившей наилучшие условия. Клуб категорически не хочет отпускать своего героя бесплатно в следующем году.

БарселонаПари Сен-ЖерменФерран ТорресТрансферыФутбол
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Уокер закончил дело за 92 секунды: историческая серия в UFC (видео)Уокер закончил дело за 92 секунды: историческая серия в UFC (видео)Сегодня, 23:24Рамазон Темиров нокаутировал Стива Эрсега в Абу-Даби (видео)Рамазон Темиров нокаутировал Стива Эрсега в Абу-Даби (видео)Сегодня, 23:20Ризван Куниев взорвался в третьем раунде: изменится ли рейтинг UFC?Ризван Куниев взорвался в третьем раунде: изменится ли рейтинг UFC?Сегодня, 23:15Магомед Тучалов успешно прошел проверку в дебюте UFC: победная серия продолжаетсяМагомед Тучалов успешно прошел проверку в дебюте UFC: победная серия продолжаетсяСегодня, 23:11Реал Мадрид готовит очередную «бомбу» на трансферном рынке: план на 120 миллионов евроРеал Мадрид готовит очередную «бомбу» на трансферном рынке: план на 120 миллионов евроСегодня, 22:54Фьюри остановил Ваха: неужели теперь близко большой бой? (видео)Фьюри остановил Ваха: неужели теперь близко большой бой? (видео)Сегодня, 22:35
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Криштиану Роналду отдыхает в кругу семьи после поражения на Чемпионате мира
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Стала известна причина ранней женитьбы Абдукодира Ҳусанова
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Защитник, не сыгравший ни минуты на ЧМ, попрощался со сборной
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Джорджина раскрыла главный секрет Криштиану Роналду о футболе
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Фабио Каннаваро: «Эта история не закончена, у меня есть лишь одно сожаление»
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Ужасная судьба звезды, выбившей Узбекистан с ЧМ-2026...
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость
Узбекский защитник направляется в Бундеслигу: стала известна трансферная стоимость