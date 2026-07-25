Запуск Starship за 150 секунд: исторический успех космического корабля SpaceX на видео

·50·Технологии
Запуск Starship за 150 секунд: исторический успех космического корабля SpaceX на видео

Компания SpaceX под руководством Илона Маска завершила испытательный полёт Флигхт 13 корабля Starship — один из важнейших шагов на пути к покорению космоса. Миссия, состоявшаяся 25 июля 2026 года, вошла в историю тем, что космический корабль совершил посадку в океан, сохранив свою целостность. Теперь в сети опубликовано специальное видео, которое уместило этот сложный 65-минутный процесс всего в 150 секунд. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, в ускоренном видео запечатлены все этапы: от взлёта корабля с полигона Бока-Чика до мягкой посадки в Индийский океан. Кадры, снятые на борты камер, позволяют зрителю вблизи увидеть выход ракеты из атмосферы, работу двигателей и состояние корабля Шип 40 в пространстве.

Плазменное пламя и технологические достижения

Одна из самых захватывающих частей видео — процесс повторного входа Starship в плотные слои атмосферы. На нём можно наблюдать, как слой тепловой защиты корабля выдерживает давление раскаленной плазмы. В отличие от предыдущих испытаний, на этот раз корабль полностью сохранил свою целостность и успешно добрался до заданной точки.

Илон Маск подчеркнул, что корпус из нержавеющей стали и обновленный тепловой щит, выбранные для проекта Starship, полностью оправдали себя. По его словам, состояние корабля осталось «великолепным» даже после приземления. Это ещё больше повышает возможность многократного использования кораблей Starship в будущем.

Шаг к будущему

Данный испытательный полёт служит совершенствованию не только конструкции корабля, но и других проектов компании SpaceX. В частности, инженер компании Майкл Николлс сообщил, что в настоящее время ведется работа над новым поколением спутников Starlink В3, и группа из 20 спутников успешно прошла проверку.

Главная цель проекта Starship — доставка человечества на Марс и строительство постоянных баз на Луне. Успех миссии Флигхт 13 значительно приблизил время достижения этих грандиозных целей. Теперь специалисты работают над тем, чтобы в следующих полётах посадить корабль на сушу, а именно на специальную башню Мечазилла.

SpaceXStarshipElon MuskКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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