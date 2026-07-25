Почему не состоялся трансфер Анана Халайли в Интер

Трансфер талантливого израильского вингера Анана Халайли, который должен был пополнить ряды действующего чемпиона Италии Интера, неожиданно сорвался. Когда все соглашения между двумя клубами были завершены и футболист прибыл в Милан для прохождения медосмотра, неожиданное бюрократическое препятствие поставило точку в этой сделке. Эта ситуация удивила не только руководство клуба, но и самого игрока. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

По данным издания Goal.com, Интер и бельгийский Юнион Сент-Жилуаз достигли соглашения на сумму 25 миллионов евро плюс дополнительные бонусы. Однако Национальный олимпийский комитет Италии (КОНИ) отказался выдать футболисту разрешение, необходимое для занятия профессиональным спортом в стране (sporting елигибилитй). В результате одна из самых громких сделок трансферного окна рухнула.

Физическое состояние и реакция Халайли

После сорвавшегося трансфера Анан Халайли ответил на сомнения по поводу своего физического состояния. Он подчеркнул, что чувствует себя отлично и готов к любым испытаниям. Футболист 2004 года рождения особо отметил, что в последние годы имел очень большой объем игровой практики.

"Я снова вернулся к тренировкам в полную силу и готов к будущим вызовам. Чувствую себя счастливым на поле и всегда полностью концентрируюсь на карьере. Чувствую себя здоровым и в идеальной форме. За последние два сезона я провел 99 матчей, причем в большинстве из них отыграл все 90 минут. Я готов выложиться на 100 процентов", — заявил израильский вингер.

Карьерный путь и статистические показатели

Анан Халайли начал свою профессиональную карьеру в Маккаби Хайфа и летом 2024 года за 6,5 миллионов евро перебрался в чемпионат Бельгии. В составе Юнион Сент-Жилуаз он смог проявить себя и в общей сложности забил 8 голов в 99 матчах. Его стиль игры и скорость привлекли внимание многих европейских грандов.

Примечательно, что в прошлом сезоне Халайли выходил на поле против Интера в рамках Лиги чемпионов. Тогда миланцы победили со счетом 4:0, но действия вингера оставили у скаутов положительное впечатление. В самом престижном турнире Европы он забил 3 гола в 8 матчах, включая решающий мяч в поединке с Аталантой.

В настоящее время Халайли также является важным игроком сборной Израиля и провел 16 матчей за главную команду своей страны. Несмотря на неудачу с Интером, 20-летний футболист не отказался от намерения перейти в один из ведущих чемпионатов Европы из топ-5.