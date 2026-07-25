Абдуқодир Ҳусанов подписал контракт с Манчестер Сити до 2031 года

·82·Спорт
Абдуқодир Ҳусанов подписал контракт с Манчестер Сити до 2031 года

Один из ведущих клубов английского и европейского футбола Манчестер Сити на долгосрочной основе продлил сотрудничество с талантливым узбекским защитником Абдукодиром Ҳусановым. 22-летний центральный защитник подписал новое соглашение с клубом, которое рассчитано до 2031 года. В договор также включена опция продления срока еще на один год. Этот шаг свидетельствует о высоком доверии руководства клуба к молодому футболисту. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Ҳусанов был приобретен в январе 2025 года у французского клуба Ланс за 33,5 миллиона фунтов стерлингов. Несмотря на определенные трудности в первых матчах, в частности в дебютной встрече против команды Челси, он быстро восстал после спада. За прошлый сезон он принял участие в 37 матчах во всех турнирах и стал неотъемлемой частью обороны «горожан».

Новые задачи при Энцо Мареске

С приходом Энцо Марески на пост главного тренера Манчестер Сити роль Ҳусанова в команде должна еще больше укрепиться. Сам футболист выразил готовность совершенствовать свои навыки под руководством нового наставника. В минувшем сезоне он накопил международный опыт, продемонстрировав уверенную игру не только на клубном уровне, но и в составе национальной сборной Узбекистана в отборе на чемпионат мира 2026 года.

«Я наслаждаюсь каждой минутой, проведенной в Манчестере. Я чувствую, что расту как футболист и многому здесь учись», — сказал Абдуқодир Ҳусанов в интервью официальному сайту клуба. По его словам, теперь его главная цель — произвести впечатление на Энцо Мареску и его штаб, а также гарантировать себе место в основном составе.

Результаты Ҳусанова в прошлом сезоне действительно заслуживают похвалы. Он выходил в стартовом составе в финалах Кубка Англии и Кубка Карабао, которые прошли на стадионе Уэмбли. Кроме того, его игра против мадридского Реала в рамках Лиги чемпионов получила высокие оценки специалистов. Подобная стабильность в матчах столь высокого уровня стала главной причиной подписания нового контракта.

Будущий ведущий защитник

Несомненно, после ухода из клуба опытных защитников Джона Стоунза и Натана Аке роль Ҳусанова возрастет еще больше. Спортивный директор Манчестер Сити Уго Виана не скрывал, что доволен прогрессом футболиста. Он подчеркнул, что Абдукодир с момента приезда в Англию упорно работает над собой и демонстрирует физические и технические качества, присущие защитнику мирового уровня.

По информации иксбт.ком, данный контракт заменил прежнее соглашение Ҳусанова, которое должно было истечь в 2029 году. Теперь узбекский футболист рассматривается как важная часть долгосрочного проекта команды. Его трансферная стоимость и уровень игры открывают новую страницу в истории узбекского футбола.

Подводя итог, можно сказать, что долгосрочное пребывание Абдукодира Ҳусанова в таком грандиозном клубе, как Манчестер Сити, — это не только личное достижение игрока, но и огромное признание для всего футбола региона. Безусловно, всем узбекским болельщикам будет интересно наблюдать за тем, как он будет руководить оборонительными редутами команды в грядущих сезонах.

Абдуқодир ҲусановМанчестер СитиТрансферАнглийская Премьер-лигаУзбекистан
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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