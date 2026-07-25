Шум в Индии: невестка с ножом напала на половой орган свекра

В индийском штате Уттар-Прадеш широкое обсуждение вызвал инцидент, в ходе которого невестка отрезала половой орган своего свекра. По утверждению женщины, свекор в течение двух лет регулярно подвергал ее сексуализированному насилию в те моменты, когда ее муж отсутствовал дома.

Выяснилось, что ранее женщина несколько раз обращалась за помощью к соседям, однако на ее обращения не обращали серьезного внимания. После этого она во время очередной попытки насилия напала на свекра с ножом.

Услышав крики мужчины, соседи немедленно прибыли на место происшествия и сообщили в полицию. Пострадавший был доставлен в больницу, а правоохранительные органы начали расследование по факту инцидента.

В настоящее время проверяются заявления женщины о многолетнем насилии. По итогам расследования инциденту будет дана правовая оценка.