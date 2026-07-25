Состав чемпиона тоже не положен: Кион назвал три уязвимости...

«Арсенал» спустя 22 года перерыва стал чемпионом Англии, однако легенда клуба Мартин Кион считает, что этот состав еще не идеален. Он указал на три важные бреши в команде Микеля Артеты — причем последние изменения на трансферном рынке означают, что одна из этих позиций уже частично закрыта.

Теперь главный вопрос в другом: сколько еще изменений нужно «канонирам» для защиты чемпионского титула и как Артета усилит команду, не нарушая баланса готового состава?

Кион выделил три позиции

По мнению бывшего защитника «Арсенала» Мартина Киона, перед началом нового сезона клубу стоит рассмотреть возможность усиления центральной полузащиты, левого фланга и линии атаки.

«Думаю, “Арсеналу” нужен еще один полузащитник, способный контролировать игру. Также необходим футболист на левый фланг. Я не удивлюсь, если клуб выйдет на рынок и в поисках центрального нападающего».

Кион сделал акцент именно на хавбеке, усиливающем контроль мяча. То есть речь идет не просто о борющемся игроке, а об исполнителе, способном управлять темпом игры под давлением соперника и менять направления атак. Он также отметил левый фланг и позицию центрального форварда в качестве потенциальных приоритетных направлений.

Трансферы начались, но исчерпаны ли потребности?

В первоначальных сообщениях говорилось, что «Арсенал» пополнил состав лишь пришедшим на правах свободного агента из «Лидса» Илланом Мелье. Однако ситуация на трансферном рынке быстро изменилась.

По состоянию на 24 июля «Арсенал» подписал трех футболистов:

Новый футболист Предыдущий клуб Амплуа Иллан Мелье «Лидс» Вратарь Пьеро Инкапиэ «Байер» Защита Христос Солис «Брюгге» Левый фланг

В то же время Леандро Троссард перешел в «Бешикташ», а Якуб Кивёр — в «Порту». Значит, проблема с левым флангом, на которую указывал Кион, возможно, решена за счет трансфера Солиса, однако уход бельгийского футболиста все равно переформатировал конкуренцию в атаке.

Почему левый фланг остается столь важным?

В прошлом сезоне основная часть атак «Арсенала» строилась через правый фланг. Согласно анализу Премьер-лиги, 43 процента атак команды приходились на правый край и лишь 33 процента — на левый. Это позволяло соперникам заранее предугадывать, откуда исходит главная угроза со стороны «Арсенала».

Приход Солиса может смягчить эту проблему. Однако новому игроку предстоит:

адаптироваться к скоростям английского футбола;

продемонстрировать стабильность в основном составе;

создавать равноценную угрозу на противоположном от Букайо Саки фланге;

компенсировать голы и ассисты Троссарда.

Поэтому сам факт приобретения игрока на левый фланг еще не означает, что на все вопросы на этой позиции найдены ответы. Трансфер — это не решение проблемы, а лишь его первая часть.

Какого именно футболиста не хватает в полузащите?

Наиболее важная мысль Киона касается средней линии. В «Арсенале» есть высококлассные игроки, работающие с мячом, однако на дистанции длинного сезона задача контроля игры может излишне зависеть от нескольких лидеров.

Новый центральный полузащитник может дать Артете следующие возможности:

повысить темп игры против плотной обороны;

снизить созидательную нагрузку на Мартина Эдегора;

задействовать Деклана Райса на разных позициях;

сохранять качество во время травм и дисквалификаций;

усилить ротацию в чемпионате, кубках и Лиге чемпионов.

Ранее уже появлялись сообщения о том, что в летних планах клуба значится приобретение центрального хавбека и игрока атакующей линии. Однако перед совершением крупных трансферов необходимо также учитывать финансовый баланс и будущее имеющихся футболистов.

Новый нападающий — необходимость или лишняя трата?

Самый спорный вопрос — позиция центрального нападающего. Кион упомянул этот трансфер не как жесткое требование, а как следующий шаг, который клуб может осуществить.

Новый форвард позволит «Арсеналу»:

атаковать в различных стилях;

усилиться в штрафной площади против закрытой обороны;

создать конкуренцию между основными нападающими;

обеспечить зависимость голов не от одного или двух футболистов.

Однако здесь существует тонкая грань. Покупка еще одного дорогостоящего нападающего может сократить игровое время уже имеющихся игроков и нарушить баланс в составе. Короче говоря, купить звезду легко, а вот разместить их всех одновременно на поле — это вам не Футбалл Манагер.

Кион поставил главную задачу выше трансферов

Для бывшего защитника вопрос заключается далеко не только в покупке новых игроков. По его мнению, «Арсенал» должен в первую очередь продлить контракты с ключевыми футболистами, добывшими чемпионство, и сохранить сильнейшую часть команды.

«Самое главное — это продлить контракты с игроками, которые добились здесь успеха. Удержать их, развить имеющийся потенциал и только после этого точечно усиливаться. Ведь речь идет о чемпионах».

Логика этого подхода проста: чемпионскую команду не нужно полностью перестраивать. Следует выявить ее слабые места и пригласить лишь тех игроков, которые действительно повысят уровень.

Настоящая задача перед Артетой

Летнее трансферное окно «Арсенала» еще не завершено. Левый фланг укрепился Солисом, в защиту добавился Инкапиэ, а конкуренция во вратарской линии возросла. Но вопрос с полузащитником-контролером и возможным новым форвардом, о которых говорил Кион, остается открытым.

Главным испытанием для Артеты станет вовсе не подписание большого количества новичков. Ему предстоит, сохранив дух чемпионского состава, сделать команду еще более непредсказуемой для соперников.

А кто, по вашему мнению, сейчас нужнее «Арсеналу»: управляющий игрой полузащитник или гарантирующий голы нападающий? Пишите свое мнение в комментариях и делитесь статьей с фанатами «канониров» в Telegram.