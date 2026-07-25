Компания Ugreen, один из ведущих мировых брендов по производству электронных аксессуаров, представила свой новый высокоэффективный сетевой адаптер Кс876. Созданное на основе технологии нитрида галлия (GaN), это устройство привлекает внимание техноэнтузиастов не только сверхвысокой мощностью, но и доступной ценой, а также компактными размерами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, новый адаптер поступил в продажу на китайском рынке по цене 189 юаней (около 28 долларов США). В таком ценовом сегменте найти зарядное устройство мощностью 100 В с использованием современных полупроводников GaN довольно сложно. Ожидается, что это еще больше укрепит позиции бренда Ugreen на рынке.

Технические возможности и интерфейсы

Модель Ugreen Кс876 оснащена в общей сложности тремя портами: двумя USB-C и одним УСБ-А. Если пользователь задействует только один порт USB-C, максимальная выходная мощность достигает 100 В. Этот показатель достаточен для полноценной зарядки не только современных смартфонов и планшетов, но и Apple MacBook Pro или других мощных ноутбуков.

Максимальная мощность порта УСБ-А составляет 22,5 В. Особенность устройства заключается в том, что оно способно одновременно заряжать три гаджета. В таком сценарии основной порт USB-C сохраняет 80 В мощности, а оставшиеся два порта делят между собой 15 В. Это позволяет параллельно заряжать смартфон и наушники во время работы за ноутбуком.

Безопасность и стандарты

Новый адаптер поддерживает практически все современные протоколы быстрой зарядки. Среди них:

USB Повер Деливерй 3.0

ППС (Программабле Повер Супплй)

Qualcomm Куик Чарге 3.0

Samsung АФК и Huawei ФКП

Наличие данных стандартов обеспечивает универсальную работу устройства с гаджетами различных брендов. Учитывая обилие пользователей Samsung и iPhone на рынке Узбекистана, возможность безопасно заряжать все устройства с помощью одного адаптера будет весьма удобна и для местных потребителей.

Дизайн адаптера также заслуживает внимания. Его размеры составляют 90,2 кс 55,6 кс 18,2 мм, а вес равен всего 178 граммам. Кроме того, устройство оснащено складной сетевой вилкой, что делает его очень удобным для ношения в путешествиях и командировках. Благодаря технологии GaN устройство не перегревается даже при длительной работе и сохраняет высокую энергоэффективность.