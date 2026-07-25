Отец забрал новорожденного из роддома на украшенной фуре
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
В Касбийском районе Кашкадарьинской области отец необычным образом забрал новорожденного ребенка из роддома. Для этого он празднично украсил фуру и отпраздновал этот радостный момент вместе с близкими.
На распространившемся в социальных сетях видео запечатлено, как украшенный грузовик подъехал к родильному дому. Это необычное событие привлекло внимание многих интернет-пользователей, которые оставляют в комментариях искренние поздравления и добрые пожелания молодой семье.
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы
…