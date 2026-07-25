Отец забрал новорожденного из роддома на украшенной фуре

·86·Общество
Отец забрал новорожденного из роддома на украшенной фуре

В Касбийском районе Кашкадарьинской области отец необычным образом забрал новорожденного ребенка из роддома. Для этого он празднично украсил фуру и отпраздновал этот радостный момент вместе с близкими.

На распространившемся в социальных сетях видео запечатлено, как украшенный грузовик подъехал к родильному дому. Это необычное событие привлекло внимание многих интернет-пользователей, которые оставляют в комментариях искренние поздравления и добрые пожелания молодой семье.

КасбиКашкадарья
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