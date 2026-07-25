Очаровательная панда, подражающая своему смотрителю, покорила сердца пользователей интернета! (видео)

·218·Мир
Очаровательная панда, подражающая своему смотрителю, покорила сердца пользователей интернета! (видео)

Очаровательная панда, снятая на видео в зоопарке, за короткое время стала звездой социальных сетей. На кадрах видно, как она внимательно наблюдает за действиями своего смотрителя и пытается повторять их одно за другим.

Что бы ни делал смотритель панды, она стремится повторить это следом за ним. То, с какой серьезностью животное пытается подражать человеку, одновременно удивило и рассмешило зрителей.

Видео за короткий срок набрало миллионы просмотров и получило множество теплых комментариев от пользователей. Некоторые назвали панду «самым милым помощником», другие отметили её наблюдательность и способность быстро учиться.

Специалисты отмечают, что панды могут наблюдать за происходящим вокруг и пытаться повторять некоторые движения. Однако не подтверждено, что в данном случае речь идет об осознанном подражании.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

В Германии самолет пробил крышу жилого дома, есть жертвыВ Германии самолет пробил крышу жилого дома, есть жертвыСегодня, 21:11Футбольная звезда Мбаппе замечен с возлюбленной: кадры из Парижа наделали шумуФутбольная звезда Мбаппе замечен с возлюбленной: кадры из Парижа наделали шумуСегодня, 20:39Япония депортировала еще двух граждан Узбекистана, находившихся в стране нелегальноЯпония депортировала еще двух граждан Узбекистана, находившихся в стране нелегальноСегодня, 18:12Мяч, забитый Марадоной рукой «Божьей руки» и «Гол века», выставлен на аукцион (видео)Мяч, забитый Марадоной рукой «Божьей руки» и «Гол века», выставлен на аукцион (видео)Сегодня, 18:04Шум в Индии: невестка с ножом напала на половой орган свекраШум в Индии: невестка с ножом напала на половой орган свекраСегодня, 16:43Неожиданный гость в кафе: 900-килограммовый бык (видео)Неожиданный гость в кафе: 900-килограммовый бык (видео)Сегодня, 16:15
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Ученые рассчитали, когда закончится жизнь на Земле
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Фатима, рисующая ногами, встретилась с Роналду — своей мечтой многих лет
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Странная просьба Ламина Ямаля к Федерации футбола Испании вызвала бурные дискуссии
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Фотография Ламина Ямаля с пачками денег после финала вызвала споры в сети
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Ставшая вирусной игрушка отправляет детей в больницу
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Эта доброта воспитательницы детского сада покорила сердца миллионов
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
Две сестры обнаружили самих себя на фотографии в арендованном доме
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов
В Турции проседает земля: появились тысячи огромных провалов