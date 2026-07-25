Очаровательная панда, подражающая своему смотрителю, покорила сердца пользователей интернета! (видео)

Очаровательная панда, снятая на видео в зоопарке, за короткое время стала звездой социальных сетей. На кадрах видно, как она внимательно наблюдает за действиями своего смотрителя и пытается повторять их одно за другим.

Что бы ни делал смотритель панды, она стремится повторить это следом за ним. То, с какой серьезностью животное пытается подражать человеку, одновременно удивило и рассмешило зрителей.

Видео за короткий срок набрало миллионы просмотров и получило множество теплых комментариев от пользователей. Некоторые назвали панду «самым милым помощником», другие отметили её наблюдательность и способность быстро учиться.

Специалисты отмечают, что панды могут наблюдать за происходящим вокруг и пытаться повторять некоторые движения. Однако не подтверждено, что в данном случае речь идет об осознанном подражании.