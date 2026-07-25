Усищились слухи о новой любви Афры Сарачоглу

В турецком шоу-бизнесе вновь бурно обсуждается новая история любви. По данным СМИ, актриса Афра Сарачоглу, возможно, начала отношения с успешным предпринимателем Пойразом Йосмаоглу.

Пара впервые попала в объективы камер во время европейского турне — они прогуливались вместе по улицам Копенгагена и Мадрида, держась за руки. А по возвращении в Стамбул папарацци заметили их вместе в районе Бебек.

Афра Сарачоглу пока не делала официальных заявлений по поводу своих отношений. Однако жест актрисы перед журналистами, когда она показала жестами лук и стрелы, был истолкован поклонниками как своеобразный намек.

Кроме того, вскоре от внимания камер не ускользнуло и то, как Пойраз Йосмаоглу проводил актрису до дома поздно вечером. По этой причине турецкая пресса и фанаты предполагают, что в жизни Афры Сарачоглу могла открыться новая страница любви.