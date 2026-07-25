Теория «мертвого интернета» стала реальностью: трафик ботов превысил человеческий

Обсуждаемая долгое время в интернет-сообществе теория «мертвого интернета» теперь стала не просто предположением, а подтвержденной цифрами реальностью. Согласно последним данным, основную часть общего трафика в мировой сети теперь составляют не люди, а автоматизированные программы — боты. Ожидается, что эта ситуация станет серьезным вызовом для цифровой экономики и систем безопасности. Об этом сообщает Иксбт.ком. сообщает .

Согласно отчету компании Cloudflare, по итогам июня почти 58 процентов всех запросов к веб-страницам пришлись на долю ботов. Этот показатель впервые в истории интернета превысил активность людей. Ранее глава Cloudflare Мэтью Принц прогнозировал, что подобное произойдет лишь к 2027 году, однако бурное развитие технологий искусственного интеллекта (AI) ускорило этот процесс на несколько лет.

Резкий рост агентов искусственного интеллекта

Эксперты компании Хуман Секуритй зафиксировали, что за последний год активность АИ-агентов, способных самостоятельно переходить по ссылкам, заполнять формы и действовать от имени пользователей, выросла на 8000 процентов. А в отчете Талес прогнозировалось, что к 2025 году трафик ботов составит 53 процента, но на практике эти показатели уже позади. Самое печальное, что около 40 процентов этой автоматизированной активности носит вредоносный характер.

Данная тенденция отчетливо наблюдается на крупных финансовых и технологических платформах. Например, 70 процентов запросов к программному интерфейсу (API) платежной системы Stripe осуществляются программными агентами. А на платформе Алпака доля ботов всего за один квартал выросла с 10 до 30 процентов. Это свидетельствует о том, что принципы работы интернета кардинально меняются.

Традиционные системы защиты остаются бессильными

В настоящее время привычные нам методы защиты, такие как CAPTCHA, становятся все более бесполезными в деле отличения современных АИ-агентов от людей. Поэтому Cloudflare представила систему Прекурсор, анализирующую не отдельные действия пользователя, а всю сессию целиком. По мнению специалистов, существующие системы ошибочно классифицируют как ботов 7–15 процентов обычных пользователей, в то время как многие умные боты легко проходят фильтры.

Для урегулирования ситуации такие гиганты, как Google, Microsoft, Мозилла и Cloudflare, начали работу над новым протоколом под названием ПАКТ. Эта технология позволяет подтвердить, что посетитель действительно является человеком, не раскрывая его личность. Это вопрос жизни и смерти для нынешней интернет-экосистемы, основанной на рекламной модели и анализе поведения реальных пользователей.

Ожидается, что в будущем этот процесс получит еще большее распространение. Согласно аналитике ПитчБук, в настоящее время АИ-агенты охватывают лишь 1 процент от потенциального объема работы, которую они способны выполнять. Это значит, что в ближайшие годы доля людей в интернете будет сокращаться еще сильнее. Учитывая это, Cloudflare объявила, что с сентября занимающиеся сбором данных АИ-краулеры должны платить издателям за использование контента.