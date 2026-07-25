«Манчестер Сити» раскрыл большой план на Абдукодыра Ҳусановаи (видео)

Продленный до 2031 года контракт Абдукодыра Ҳусанова — это не просто поощрение. Руководство «Манчестер Сити» открыто показало, что рассматривает узбекистанского защитника как одного из ключевых игроков новой эпохи.

А в заявлении спортивного директора Угу Вианы стало ясно, какую именно отдачу клуб ждет от Ҳусанова в предстоящие годы. Главное — «Сити» считает главной ценностью не его нынешний уровень, а потенциал, который еще не раскрыт до конца.

Большое доверие до 2031 года

«Манчестер Сити» официально объявил о подписании нового пятилетнего контракта с Абдукодыром Ҳусановым. Согласно документу, 22-летний центральный защитник останется в Манчестере до лета 2031 года.

Основная информация Статус Футболист Абдукодыр Ҳусанов Возраст 22 года Позиция Центральный защитник Время перехода в «Сити» Январь 2025 года Новый контракт До лета 2031 года Главный тренер команды Энцо Мареска

За 18 месяцев после приезда в Англию Ҳусанов заметно вырос в плане уверенности и статуса. Клуб охарактеризовал его как футболиста, который в сезоне 2025/26 стал одним из самых надежных членов состава.

Главный аспект, поразивший Виану

Угу Виана подчеркнул, что в клубе крайне довольны адаптацией Ҳусанова к английскому футболу и его прогрессом за короткое время. По мнению спортивного директора, узбекистанский футболист обладает физическими и техническими качествами, необходимыми для центрального защитника высокого уровня.

«Но это только начало».

По мнению Вианы, лучшие футбольные годы Ҳусанова еще впереди. Клуб верит, что его скорость, физическая сила, обращение с мячом и оборонительные возможности в будущем выйдут на еще более высокий уровень.

Спортивный директор также отдельно отметил, что Ҳусанов может занять важное место в долгосрочных планах Энцо Марески. Такая оценка означает, что новый контракт — не просто награда за прошлый сезон, а крупная инвестиция в будущее.

Как Ҳусанов завоевал это доверие?

В своих первых 47 матчах за «Манчестер Сити» узбекистанский защитник превратился в одного из самых заметных молодых игроков Премьер-лиги. Его высокая скорость и решительность в единоборствах получили отдельное признание среди болельщиков манчестерского клуба.

Во второй половине сезона 2025/26 Ҳусанов:

принял участие в 16 из последних 19 матчей в Премьер-лиге;

составил прочную связку в центре обороны с Марком Гехи;

сыграл важную роль в финальных матчах Кубка Англии и Кубка лиги;

вошел в финальную тройку претендентов на звание лучшего игрока клуба в сезоне;

внес свой вклад в первый в истории выход Узбекистана на чемпионат мира.

Именно стабильная игра в решающей части сезона изменила статус Ҳусанова в клубе. Теперь на него смотрят не просто как на талант на перспективу, а как на защитника, на которого можно положиться в больших матчах.

Ҳусанов открыто заявил о своей новой задаче

Абдукодыр Ҳусанов назвал новое соглашение великим днем для себя и своей семьи. Он подчеркнул, что наслаждается каждой минутой, проведенной в Манчестере, растет как футболист и познает множество новых нюансов.

«Моя новая задача — произвести хорошее впечатление на Энцо Мареску и его штаб».

Теперь защитник поставил перед собой главную цель — регулярно попадать в состав команды. Он также выразил благодарность болельщикам «Сити» за поддержку в адаптации к Англии и Премьер-лиге.

В манчестерском клубе начинается новая эпоха. Энцо Мареска был назначен главным тренером команды после Пепа Гвардиолы и подписал контракт до 2029 года. Значит, теперь Ҳусанову придется заново доказывать свою состоятельность новому наставнику.

В чем истинный смысл этого контракта?

Новое соглашение не означает, что место Ҳусанова в основном составе гарантировано автоматически. В таком клубе, как «Манчестер Сити», конкуренция в каждом сезоне и в каждом матче начинается заново.

Однако контракт до 2031 года посылает три важных сигнала:

клуб видит в Ҳусанове часть долгосрочного проекта;

руководство удовлетворено темпами его развития;

ожидается, что в эпоху Марески ему будет предоставлен большой шанс.

Теперь начинается решающий этап. Задача Ҳусанова заключается не в том, чтобы заполучить крупный контракт, а в том, чтобы оправдать это доверие стабильной игрой на поле. «Сити» поверил в его будущее — очередь за самим футболистом.

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