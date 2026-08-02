«Скрытая сила» в день рождения: какая энергия вас защищает?
Почему одни люди в последний момент избегают опасных ситуаций, а другие четко чувствуют свой внутренний голос перед принятием важного решения? Согласно популярной эзотерической трактовке, основанной на дате рождения, в жизни каждого человека есть своя особая «защитная сила», которая поддерживает его.
Кого-то оберегают любовь и близкие люди, кто-то полагается на интуицию. А для некоторых самым мощным щитом являются их собственная воля и терпение.
1, 10, 19, 28 — любовь — ваш щит
Родившиеся в эти даты люди чаще всего получают самую большую поддержку в жизни через тепло, дружбу и искренние отношения.
В сложной ситуации неожиданный человек может протянуть руку помощи, близкий дать правильный совет или простое событие может изменить направление жизни.
Для них защита проявляется через:
поддержку близких;
человека, встреченного вовремя;
искренние отношения;
знаки, кажущиеся случайными.
Главная сила этой группы — способность принимать тепло и возвращать его другим.
2, 11, 20, 29 — интуиция становится невидимым щитом
Родившиеся в эти даты люди иногда могут чувствовать, какой путь правильный, даже без логических доказательств. Они ощущают настроение людей, опасность в ситуации или фальшь раньше других.
Поэтому им важно не всегда оставлять без внимания внутреннюю тревогу. Некоторые решения формируются именно через чувство «почему-то не стоит идти» или «этому человеку можно доверять».
3, 12, 21, 30 — ищут смысл в случайностях
Родившиеся в эти дни могут не воспринимать встречи и события в жизни как простые случайности. Они верят, что после тяжелой ситуации появится новая возможность или вместо закрытой двери откроется другая.
В эзотерической трактовке их описывают находящимися под защитой Всевышнего. Такая уверенность может дать человеку силы не терять надежду в трудный период и продолжать действовать.
Для них каждое препятствие — это не конец, а возможно, поворот в другую сторону.
4, 13, 22 — опираются на силу предков
Представители этой группы могут чувствовать сильную связь со своей семьей, предками и памятью поколений.
Совет, услышанный от родителей, семейные традиции или путь, пройденный предками, дают им внутреннюю опору при принятии сложных решений. В эзотерическом взгляде трактуется, что духи предков стоят за их спиной как стена.
На практике же эта защита может проявляться в семейном воспитании, опыте и ценностях, переданных из поколения в поколение.
5, 14, 23 — могут спастись от опасности в последний момент
Существует мнение, что в жизни людей, родившихся в эти даты, часто случаются ситуации «было близко». Внезапное изменение плана, задержка в пути или предупреждение кого-то вовремя могут предотвратить большую проблему.
В эзотерической трактовке говорится, что таких людей оберегают ангелы. Но это не значит, что можно пренебрегать опасностью.
Верить в защиту хорошо, но забывать об осторожности — это излишне испытывать космос на прочность.
6, 15, 24 — ваш главный защитник — вы сами
Самая большая сила людей из этой группы — внутренняя стабильность. Они способны взять себя в руки даже в тяжелой ситуации, подняться после падения и продолжить путь там, где остальные сдались.
Их оберегают следующие качества:
терпение;
воля;
быстрое принятие решений;
душевная стойкость;
поиск выхода из проблемы.
Такие люди иногда пытаются справиться со всем в одиночку. Но быть сильным не значит не просить о помощи.
7, 16, 25 — на жизненном пути появляются знаки
Родившиеся в эти даты люди часто обращают внимание на повторяющиеся события, встречи или «знаки» перед принятием решений.
В эзотерической трактовке говорится, что их направляют высшие силы. Если одна дверь закрывается, может неожиданно открыться новая возможность или возникнуть ситуация, отводящая от неверного пути.
Но наряду с видением знаков нужно брать на себя и ответственность. Путь может быть указан, но шаг человек делает сам.
8, 17, 26 — важна защита близких
Согласно сохранившемуся предложению, утверждается, что родившихся в эти даты оберегают близкие люди.
Для них большой опорой могут стать семья, друзья и надежное окружение. В сложных ситуациях именно окружающие люди могут заранее увидеть опасность, дать правильный совет или оказать практическую помощь.
Люди этой категории должны научиться принимать помощь надежных людей, не пытаясь решить все проблемы в одиночку.
9, 18, 27 — карма и ваши поступки могут вернуться
Судя по видимым фрагментам, речь идет о том, что родившихся в эти даты защищает карма. То есть добрые намерения человека, честность и помощь другим могут впоследствии неожиданно вернуться к нему самому.
Главная идея в этой трактовке очень проста:
делать добро;
быть справедливым;
держать слово;
намеренно не причинять вреда другим.
Карма — не научное понятие, но жизненный принцип «как ты относишься, так к тебе и отнесутся» работает во многих ситуациях.
Насколько сильно нужно верить в эту трактовку?
Определять, кто защищает человека по дате рождения — не научный метод. Подобные списки больше относятся к эзотерике, символическому мышлению и развлекательной психологии.
Однако в них есть полезная мысль: в жизни каждого человека существуют реальные источники, которые его поддерживают. Это могут быть семья, любовь, интуиция, вера, опыт или собственная внутренняя сила.
А самая надежная защита возникает от соединения нескольких факторов: осторожности, здравого смысла, надежных людей и способности принимать правильное решение в сложной ситуации.
В какую группу попала ваша дата рождения? Подошло ли описание к событиям вашей жизни? Оставьте свое мнение в комментариях и поделитесь статьей с друзьями в Telegram или других социальных сетях!
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