Аякс оформляет трансфер вратаря и молодого таланта Барселоны

Нидерландский Аякс в последние дни трансферного окна ведет активные переговоры с каталонской Барселоной. По информации издания Marca, амстердамский клуб близок к завершению перехода опытного голкипера Марка-Андре тер Штегена, а также проявляет интерес к воспитаннику Ла Масии Жофре Торренсу и работает над его подписанием. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В настоящее время руководство Аякса ведет две параллельные сделки с Барселоной. Если соглашение по переезду немецкого стража ворот в Амстердам вышло на финишную прямую, то гранд Эредивизи также начал официальные переговоры об аренде молодого левого защитника Торренса.

Препятствия в трансфере Тер Штегена устранены

Переход Марка-Андре тер Штегена затягивался в течение нескольких недель из-за сложных налоговых и юридических норм между Испанией и Нидерландами. Однако после улаживания вопросов с налогами бывшему игроку менхенгладбахской Боруссии было разрешено покинуть расположение Барселоны.

В ситуации, когда Тер Штеген не входит в планы Ханси Флика на будущее, Жоан Гарсия стал основным вратарем, а Войцех Щенсный выступает в роли опытного дублера, голкипер принял решение сменить команду ради игровой практики. Тем не менее, Барселона сохраняет за собой обязательства по значительной части финансовых расходов на игрока.

Талант Ла Масии на пути в Амстердам

Интерес к Торренсу возник в ходе длительных обсуждений по Тер Штегену. Главный тренер Аякса хочет видеть этого универсального защитника в своем составе. Нидерландский клуб рассматривает вариант аренды игрока с правом выкупа, в частности, получение 50 процентов прав на футболиста по окончании временного соглашения.

Жофре Торренс занимается в молодежной системе Барселоны с 2017 года и считается одним из самых перспективных выпускников академии Ла Масия. После своего дебюта за основную команду он подчеркивал, что это была главная мечта всей его жизни.

Защитник из Сельва-дель-Камп провел в общей сложности четыре матча в Ла Лиге и Кубке Короля. Тем не менее, руководство клуба считает аренду оптимальным решением для дальнейшего прогресса и получения игрового опыта футболиста.

Будучи одним из 17 молодых игроков, отобранных на предсезонные сборы в Англии, Торренс уже успел оставить положительное впечатление у тренерского штаба. Его переход в Аякс может стать началом нового этапа в карьере молодого футболиста.