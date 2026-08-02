Барселона готова к трансферу Феррана Торреса

Будущее нападающего испанского клуба «Барселона» Феррана Торреса становится одной из самых горячих тем летнего трансферного окна. Согласно информации издания Marca, каталонцы дали понять, что готовы к переговорам по его трансферу, если сам игрок открыто выразит такое желание. Однако руководство команды твердо подчеркивает, что испанский форвард не будет продан по дешевке. Об этом сообщает сообщает Goal.com.

В настоящее время «Барселона» находится в режиме ожидания решения футболиста. Находящийся в краткосрочном отпуске после тяжелого сезона Торрес еще не высказал руководству клуба четкого мнения о своих планах на следующий сезон. Руководство клуба готово предложить ему продление контракта, однако решило не чинить препятствий, если игрок сам потребует ухода и поступит достойное финансовое предложение.

Серьезный интерес парижан

Французский клуб ПСЖ является явным лидером среди претендентов, желающих заполучить Феррана Торреса. Хотя парижане еще не выступали с официальным предложением, они готовятся вступить в серьезные переговоры по трансферу. Руководство «Барселоны» прекрасно понимает, что ПСЖ способен предложить гораздо более высокую зарплату в финансовом плане.

Тем не менее, каталонский клуб не намерен ввязываться в изнурительную финансовую борьбу за удержание футболиста. Если французский клуб представит солидное предложение, соответствующее рыночной стоимости игрока, стороны могут достичь соглашения. Действующий контракт Торреса рассчитан до июня 2027 года, и его стоимость имеет важное значение для клуба.

Роль в планах Ханси Флика

Главный возглавляющий команду тренер Ханси Флик возлагает большие надежды на Феррана Торреса в своем спортивном проекте и видит в нем одного из ключевых футболистов команды. В частности, из-за того, что «Барселона» летом не смогла подписать Хулиана Альвареса, Торрес приобретает еще более важное значение на позиции центрального нападающего.

За прошедший сезон нападающий провел 49 матчей, забил 21 гол и отдал 3 результативные передачи. Кроме того, он добился значимых результатов в составе сборной Испании, доказав, что демонстрирует игру высокого уровня. Сам футболист подчеркнул, что, несмотря на трудности, продолжит усердно работать и всегда уверенно идти вперед.