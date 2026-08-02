Мохамед Салах может продолжить карьеру в Ла Лиге

·48·Спорт
Мохамед Салах может продолжить карьеру в Ла Лиге

Завершив девятилетнюю славную карьеру в Ливерпуле, египетский нападающий Мохамед Салах вызывает огромный интерес в спортивном мире. Борьба за звездного футболиста, ставшего свободным агентом в текущее летнее трансферное окно, накаляется, и его новое место продолжения карьеры находится в центре внимания многих. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передает издание Фичаджес, испанский клуб Атлетико Мадрид начал активные действия по подписанию опытного форварда. Мадридцы намерены воспользоваться возможностью заполучить игрока абсолютно бесплатно, без выплаты трансферной стоимости, что дает им серьезное финансовое преимущество.

Первые шаги мадридцев

По информации испанских источников, руководство Атлетико уже провело предварительные переговоры и ознакомилось с финансовыми требованиями футбоста. Руководство клуба планирует предложить Салаху двухлетний контракт, а также включить пункт о возможности продления еще на один год в зависимости от его игры и показателей на поле.

Однако главным препятствием в переговорах называются высокие запросы игрока по зарплате. Руководство Атлетико работает над специальным решением, чтобы адаптировать эти финансовые условия под бюджет клуба.

Конкуренция и выбор футболиста

Атлетико — не единственный клуб, проявляющий интерес к Салаху. На услуги футболиста также претендуют представители чемпионата Турции и клубы саудовской Про-лиги Рошн. В частности, клуб Аль-Иттихад остается одним из главных претендентов на приобретение египетского форварда.

Хотя Атлетико Мадрид не может полностью повторить те гигантские финансовые условия, которые предлагают клубы из Саудовской Аравии, особая привлекательность и высокая спортивная составляющая испанского варианта могут заставить Мохамеда Салаха серьезно задуматься над этим предложением. Ожидается, что следующий шаг футболиста в новом приключении прояснится в ближайшие дни.

Мохамед СалахАтлетико МадридЛиверпульЛа ЛигаТрансфер
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Jahongir Tursunov
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