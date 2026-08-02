Состоится ли матч Узбекистан – Россия? Тошев назвал важное условие
Национальная сборная Узбекистана готова провести товарищеский матч против России. Руководитель отдела сборных Ассоциации футбола Узбекистана Усмон Тошев озвучил два варианта периода и два города для проведения встречи.
Однако пока эта игра официально не подтверждена. Единственным точно утвержденным матчем в календаре «белых волков» в октябре является игра против Южной Кореи.
«Будем рады сыграть с Россией»
Усмон Тошев в комментарии изданию Sport24 отметил, что узбекская сторона положительно относится к потенциальному матчу.
«Мы готовы и будем рады сыграть против сборной России. Пока что на октябрь подтвержден один товарищеский матч против Южной Кореи», — заявил он.
Это заявление показывает, что двери для переговоров между сторонами открыты. Но пока не согласованы дата, стадион и организационные условия матча, говорить о его включении в календарь нельзя.
Когда может состояться матч?
По словам Тошева, для сборной Узбекистана удобны два варианта:
объединенное международное окно в конце сентября — начале октября;
сбор национальных команд в ноябре.
Начиная с 2026 года, ФИФА ввела для мужских сборных объединенное окно длительностью 16 дней на четыре матча в конце сентября и начале октября. А в ноябре сохраняется отдельное девятидневное окно, в течение которого можно провести две встречи.
Таким образом, с точки зрения календаря возможность провести матч с Россией есть. Теперь главный вопрос зависит от планов двух федераций и договоренностей с другими соперниками.
Москва или Ташкент: оба варианта открыты
Узбекская сторона не выдвигает условие о проведении матча исключительно на своем поле. Тошев сообщил, что национальная сборная готова:
отправиться на матч в Москву;
принять Россию в Ташкенте.
Поэтому место проведения станет одним из главных вопросов на переговорах. Если вариант с Москвой станет выездным испытанием для «белых волков», то игра в Ташкенте, несомненно, вызовет огромный интерес у местных болельщиков.
Команды ранее уже встречались в Ташкенте
Первая очная встреча национальных сборных Узбекистана и России состоялась 20 ноября 2022 года в Ташкенте. Товарищеский матч на стадионе «Пахтакор» завершился без забитых голов — 0:0.
В той встрече Узбекистан действовал организованно в обороне, а Россия не смогла поразить ворота соперника. Если состоится новая игра, это будет второе противостояние между двумя национальными сборными.
Что даст Узбекистану игра против России?
В товарищеских матчах, помимо результата, важны стиль соперника и давление, с которым сталкиваются игроки. Россия с ее физической борьбой, высоким темпом и действиями, присущими европейской футбольной школе, может стать своеобразным испытанием для Узбекистана.
Такая встреча позволит тренерскому штабу:
проверить новых футболистов;
протестировать различные тактические схемы;
оценить действия под сильным давлением;
сформировать состав к следующим официальным турнирам.
Особенно если к запланированному матчу с Южной Кореей добавится испытание Россией, осенний сбор станет намного более содержательным.
Пока есть предложение, но нет договоренности
Заявление Усмона Тошева четко продемонстрировало позицию Узбекистана: команда готова выйти на поле против России и провести матч как в Москве, так и в Ташкенте.
Но на данный момент матч официально не назначен. На следующем этапе федерации должны прийти к соглашению по дате, месту и организационным вопросам.
Поэтому главная интрига остается открытой: сойдутся ли Узбекистан и Россия на поле снова после безголевой ничьей 2022 года? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей с друзьями и футбольными фанатами в Telegram или других соцсетях!
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