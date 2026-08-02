Состоится ли матч Узбекистан – Россия? Тошев назвал важное условие

Национальная сборная Узбекистана готова провести товарищеский матч против России. Руководитель отдела сборных Ассоциации футбола Узбекистана Усмон Тошев озвучил два варианта периода и два города для проведения встречи.

Однако пока эта игра официально не подтверждена. Единственным точно утвержденным матчем в календаре «белых волков» в октябре является игра против Южной Кореи.

«Будем рады сыграть с Россией»

Усмон Тошев в комментарии изданию Sport24 отметил, что узбекская сторона положительно относится к потенциальному матчу.

«Мы готовы и будем рады сыграть против сборной России. Пока что на октябрь подтвержден один товарищеский матч против Южной Кореи», — заявил он.

Это заявление показывает, что двери для переговоров между сторонами открыты. Но пока не согласованы дата, стадион и организационные условия матча, говорить о его включении в календарь нельзя.

Когда может состояться матч?

По словам Тошева, для сборной Узбекистана удобны два варианта:

объединенное международное окно в конце сентября — начале октября;

сбор национальных команд в ноябре.

Начиная с 2026 года, ФИФА ввела для мужских сборных объединенное окно длительностью 16 дней на четыре матча в конце сентября и начале октября. А в ноябре сохраняется отдельное девятидневное окно, в течение которого можно провести две встречи.

Таким образом, с точки зрения календаря возможность провести матч с Россией есть. Теперь главный вопрос зависит от планов двух федераций и договоренностей с другими соперниками.

Москва или Ташкент: оба варианта открыты

Узбекская сторона не выдвигает условие о проведении матча исключительно на своем поле. Тошев сообщил, что национальная сборная готова:

отправиться на матч в Москву;

принять Россию в Ташкенте.

Поэтому место проведения станет одним из главных вопросов на переговорах. Если вариант с Москвой станет выездным испытанием для «белых волков», то игра в Ташкенте, несомненно, вызовет огромный интерес у местных болельщиков.

Команды ранее уже встречались в Ташкенте

Первая очная встреча национальных сборных Узбекистана и России состоялась 20 ноября 2022 года в Ташкенте. Товарищеский матч на стадионе «Пахтакор» завершился без забитых голов — 0:0.

В той встрече Узбекистан действовал организованно в обороне, а Россия не смогла поразить ворота соперника. Если состоится новая игра, это будет второе противостояние между двумя национальными сборными.

Что даст Узбекистану игра против России?

В товарищеских матчах, помимо результата, важны стиль соперника и давление, с которым сталкиваются игроки. Россия с ее физической борьбой, высоким темпом и действиями, присущими европейской футбольной школе, может стать своеобразным испытанием для Узбекистана.

Такая встреча позволит тренерскому штабу:

проверить новых футболистов;

протестировать различные тактические схемы;

оценить действия под сильным давлением;

сформировать состав к следующим официальным турнирам.

Особенно если к запланированному матчу с Южной Кореей добавится испытание Россией, осенний сбор станет намного более содержательным.

Пока есть предложение, но нет договоренности

Заявление Усмона Тошева четко продемонстрировало позицию Узбекистана: команда готова выйти на поле против России и провести матч как в Москве, так и в Ташкенте.

Но на данный момент матч официально не назначен. На следующем этапе федерации должны прийти к соглашению по дате, месту и организационным вопросам.

Поэтому главная интрига остается открытой: сойдутся ли Узбекистан и Россия на поле снова после безголевой ничьей 2022 года? Оставляйте свое мнение в комментариях и делитесь статьей с друзьями и футбольными фанатами в Telegram или других соцсетях!