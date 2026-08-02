ПСЖ предложил 33 миллиона евро Парме за Сиона Судзуки

В европейском футболе трансферный рынок вратарей вступил в активную фазу, и парижский клуб сделал первый крупный шаг в этом направлении. Пари Сен-Жермен резко активизировался на трансферном рынке с целью создать прочный фундамент на будущее и привлечь игроков, способных показывать высокие результаты уже сейчас. Логичным продолжением этой стратегии стало то, что парижане опередили Ювентус, который был главным конкурентом в борьбе за голкипера Пармы Сиона Судзуки. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

Как передают издание Футбалл-Италиа и известный инсайдер Фабрицио Романо, французский гранд официально направил Парме предложение в размере 33 миллионов евро за перспективного вратаря 2002 года рождения. К этому трансферу приковано особое внимание, поскольку главный тренер Луис Энрике ищет надежного голкипера, способного создать конкуренцию Матвею Сафонову. Ожидается, что при этом другой вратарь, не снискавший полного доверия тренерского штаба, будет выставлен на трансфер.

Новые варианты для Ювентуса

На фоне того, что Пари Сен-Жермен близок к оформлению трансфера японского вратаря, туринскому клубу приходится переключать внимание на других кандидатов. Варианты с Эмилиано Мартинесом и Миле Свиларом, контракт которого принадлежит Роме, ранее бывшие главными приоритетами, пока остаются сложными. Поэтому наиболее реальным кандидатом, способным удовлетворить требования Лучано Спаллетти, остается голкипер Тоттенхэма Гульельмо Викарио.

По данным источников, Гульельмо Викарио может перебраться в туринский клуб на правах аренды с правом выкупа. Однако это не единственный путь, который рассматривает Ювентус. Руководство планирует тщательно изучить и другие альтернативные варианты для усиления состава команды в оставшийся период трансферного окна.