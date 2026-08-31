5 простых способов распознать фальшивый доллар

Настоящие ли доллары у вас в руках или фальшивые? Чтобы узнать это, вовсе не обязательно идти в банк. Выявить подозрительные признаки можно путем простой внимательной проверки купюры.

Особенно важно обращать внимание на несколько простых деталей при приеме крупных сумм наличных денег. Качество бумаги, защитные нити, водяной знак и изменение цвета — основные признаки при проверке подлинности банкноты.

1. Потрогайте купюру

Настоящие доллары США отличаются от обычной бумаги. Баннота изготавливается из бумаги специального состава, и на ощупь чувствуется особая текстура.

Некоторые надписи и элементы портрета рельефные, их можно почувствовать пальцем.

А у фальшивых купюр бумага может быть чрезмерно гладкой, мягкой или похожей на обычную офисную бумагу для принтера.

Первая проверка — это не внешний вид купюры, а то, какие ощущения она вызывает на ощупь.

2. Посмотрите на свет

Посмотрите на купюру на просвет, чтобы увидеть защитные элементы внутри нее.

На многих долларах США видны:

водяной знак;

защитная нить;

на некоторых банкнотах — дополнительные цветные или специальные знаки.

Водяной знак обычно выглядит как изображение, соответствующее портрету на купюре. Он не должен выглядеть как рисунок, который впоследствии просто напечатали на обычной бумаге.

3. Наклоните купюру

На некоторых долларах США новой серии используется краска, меняющая цвет при наклоне купюры.

Например, на купюре в $100 число «100» в правом нижнем углу меняет цвет при наклоне.

Обычная копия в большинстве случаев не может точно воспроизвести этот признак.

4. Обратите внимание на микротекст

Настоящие долларовые банкноты имеют очень мелкие защитные надписи.

Некоторые из них трудно разглядеть невооруженным глазом, поэтому при необходимости можно воспользоваться лупой.

На фальшивых банкнотах микротекст может быть:

размытым;

нечетким;

сливающимся;

или вообще отсутствовать.

Поэтому также обращайте внимание на четкость цифр и надписей на купюре.

5. Проверьте несколько защитных признаков в комплекксе

Самое главное правило — не полагайтесь на какой-то один признак.

Изготовители фальшивых денег могут имитировать отдельные внешние элементы. Поэтому купюру лучше проверять несколькими способами одновременно.

Краткий контрольный список:

Что проверить На что обратить внимание Бумага Текстура и качество Свет Водяной знак и защитная нить Наклон Элементы, меняющие цвет Микротекст Четкость и качество печати Общий вид Цифры, портрет и качество полиграфии

Главное — не пускайте в оборот сомнительную купюру

Если у вас возникли сомнения по поводу банкноты, не пытайтесь отдать ее другому человеку или использовать в торговле. Самый безопасный путь — обратиться в банк или соответствующее финансовое учреждение для проверки купюры.

Также не следует забывать: серии долларов США, выпущенные в разные годы, могут отличаться по внешнему виду и защитным элементам. Поэтому считать старую купюру фальшивой только потому, что она не похожа на современный дизайн, неправильно.

Самый надежный подход при определении поддельного доллара — ощутить бумагу, проверить на просвет, увидеть изменение цвета и сопоставить несколько защитных признаков. А при приеме крупной суммы денег лучше воспользоваться профессиональной проверкой.