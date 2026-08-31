США нанесли удар по иранскому острову Ларак: возникла новая угроза (видео)

Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась. Военные США нанесли удар по двум пусковым установкам ракет, расположенным на иранском острове Ларак вблизи стратегического Ормузского пролива. Это стало первым известным ударом Вашингтона по территории Ирана с конца июля.

В ответ на удар Тегеран принял ответные меры. Иран заявил, что нанес ракетные удары не по объектам в Израиле или Персидском заливе, а по базам с американскими военными в Иордании. Таким образом, после нескольких недель относительного затишья прямое военное противостояние между США и Ираном вновь усилилось.

Что произошло на острове Ларак?

По заявлению официального лица США, американские военные сделали мишенью две пусковые установки ракет на острове Ларак.

По версии Вашингтона, эти установки могли использоваться Корпусом стражей исламской революции Ирана для подготовки ракет к минированию Ормузского пролива.

Американская сторона объяснила это действие предотвращением угрозы безопасности судоходства на стратегическом водном пути.

Что заявила иранская сторона?

Иранское агентство Фарс сообщило о взрывах в районе острова Ларак. Позже Корпус стражей исламской революции Ирана также подтвердил факт нанесения удара.

Иранские официальные лица сообщили о наличии погибших и раненых среди военнослужащих и мирных жителей в результате атаки.

В некоторых иранских СМИ приводились конкретные цифры о числе жертв. Однако из-за расхождений в данных первых сообщений к цифрам о погибших следует относиться с осторожностью.

Как Иран ответил США?

После удара по острову Ларак Иран заявил о начале ответных мер против военных объектов США.

Корпус стражей исламской революции сообщил, что целью стали две базы американских военных в Иордании. В свою очередь, Иордания заявила, что восемь залетевших на ее территорию ракет были перехвачены средствами ПВО.

Эти события показали, что противостояние между США и Ираном может снова вернуться в фазу открытого военного конфликта.

Почему ситуация вокруг Ормузского пролива важна?

Остров Ларак — не просто географическая точка. Он расположен вблизи Ормузского пролива.

Ормузский пролив считается важнейшим морским путем стратегического значения для мировой энергетики. Поэтому любые военные действия в этом регионе могут повлиять не только на отношения США и Ирана, но и на нефтяной рынок и международное судоходство. По данным Reuters, после нового обострения цена на нефть марки Брент поднялась выше 90 долларов.

Какова главная цель Вашингтона?

США трактуют удар не как новую полномасштабную военную операцию, а как ограниченное и точечное действие.

Главное требование Вашингтона — исключить вероятность размещения Ираном морских мин в Ормузском проливе и защитить судоходство на ключевом международном водном пути.

Однако Тегеран не принимает эту позицию и расценивает действия США как акт агрессии.

Куда теперь двинется ситуация?

На первый взгляд удар по острову Ларак может показаться ограниченной военной операцией. Но последовавшие за ним ответные удары Ирана по американским объектам в Иордании еще больше усложнили ситуацию.

Главная опасность между сторонами сейчас заключается в том, что цепь ограниченных ударов может перерасти в более широкий военный конфликт.

В особенности любые новые действия вокруг Ормузского пролива могут повлиять на поставки нефти, международную торговлю и региональную безопасность. По этой причине удар по острову Ларак оценивается не просто как атака на один военный объект, а как новый этап эскалации между США и Ираном.