В Ташкентской области обнаружены уникальные находки возрастом 300 тысяч лет

Масштабные археологические раскопки на палеолитической стоянке Аркутсай, расположенной в Бостанлыкском районе Ташкентской области, позволяют переписать древнейшие страницы истории Узбекистана. Совместная экспедиция специалистов Национального археологического центра Академии наук Узбекистана, Института антропологии и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН проводит исследования на этом участке уже третий год.

В настоящее время в ходе научных раскопок, ведущихся на трех отдельных участках памятника, были обнаружены уникальные каменные изделия (артефакты), обработанные древними людьми.

Слой возрастом 320–280 тысяч лет и первые следы человечества

Ученым удалось выявить несколько древних культурных слоев на разной глубине геологического разреза Аркутсай:

Многоэтапное освоение: Каменные орудия, созданные руками человека, были найдены в первом, втором и третьем слоях почвы. Это свидетельствует о том, что наши древние предки осваивали территорию Аркутсая не один раз, а в течение тысячелетий в несколько этапов;

Уникальный слой возрастом 320–280 тысяч лет: Особую научную сенсацию вызывают артефакты, найденные в третьем древнем почвенном слое. Согласно предварительным геологическим и палеоклиматическим сопоставлениям, этот слой сформировался примерно 320–280 тысяч лет назад сформировался;

Древнейшая стоянкав Узбекистане: Если этот возраст будет полностью подтвержден методами абсолютного датирования в современных лабораториях, Аркутсай войдет в историю как древнейший археологический памятник на территории Узбекистана.

Ранний палеолит и Центральная Азиямиграционные пути

Это открытие дает следующие стратегические выводы для региональной и глобальной антропологии: