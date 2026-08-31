В Ташкентской области обнаружены уникальные находки возрастом 300 тысяч лет

·0·Узбекистан
В Ташкентской области обнаружены уникальные находки возрастом 300 тысяч лет

Масштабные археологические раскопки на палеолитической стоянке Аркутсай, расположенной в Бостанлыкском районе Ташкентской области, позволяют переписать древнейшие страницы истории Узбекистана. Совместная экспедиция специалистов Национального археологического центра Академии наук Узбекистана, Института антропологии и Института археологии и этнографии Сибирского отделения РАН проводит исследования на этом участке уже третий год.

В настоящее время в ходе научных раскопок, ведущихся на трех отдельных участках памятника, были обнаружены уникальные каменные изделия (артефакты), обработанные древними людьми.

Слой возрастом 320–280 тысяч лет и первые следы человечества

Ученым удалось выявить несколько древних культурных слоев на разной глубине геологического разреза Аркутсай:

  • Многоэтапное освоение: Каменные орудия, созданные руками человека, были найдены в первом, втором и третьем слоях почвы. Это свидетельствует о том, что наши древние предки осваивали территорию Аркутсая не один раз, а в течение тысячелетий в несколько этапов;

  • Уникальный слой возрастом 320–280 тысяч лет: Особую научную сенсацию вызывают артефакты, найденные в третьем древнем почвенном слое. Согласно предварительным геологическим и палеоклиматическим сопоставлениям, этот слой сформировался примерно 320–280 тысяч лет назад сформировался;

  • Древнейшая стоянкав Узбекистане: Если этот возраст будет полностью подтвержден методами абсолютного датирования в современных лабораториях, Аркутсай войдет в историю как древнейший археологический памятник на территории Узбекистана.

Ранний палеолит и Центральная Азиямиграционные пути

Это открытие дает следующие стратегические выводы для региональной и глобальной антропологии:

  • Картина раннего палеолита: Находки доказывают, что Ташкентский оазис и территория нашей страны в целом были широко освоены древними человеческими сообществами еще на поздних этапах раннего палеолита;

  • Секреты адаптации к климату: Новые артефакты служат бесценным источником для изучения путей расселения древних людей по Центральной Азии и того, как они адаптировались к резким природно-климатическим изменениям.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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