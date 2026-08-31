Банки Гонконга вложат деньги в платную дорогу Ташкент — Самарканд стоимостью 2,2 млрд долларов

Транспортно-логистические и инвестиционные связи между Узбекистаном и Гонконгским специальным административным районом Китайской Народной Республики выходят на новый этап. По данным пресс-фонда Министерства транспорта, министр Ильхом Махкамов провел важные переговоры с руководителем офиса Гонконга «Один пояс, один путь» Николасом Хо Лик-Чи.

В центре внимания находился вопрос финансирования строительства одного из крупнейших инфраструктурных проектов Узбекистана — платной автодороги Ташкент — Самарканд. Гонконгская сторона заявила, что данная инициатива имеет для них приоритетное значение.

Мегапроект стоимостью 2,2 млрд долларов: Этапы инвестиций и строительства

Этот стратегический путь, официальный старт строительства которого был дан 22 августа, будет реализован в два этапа:

Строительство со стороны COVEC: Известная китайская компания «China Overseas Engineering Group» (COVEC) полностью построит новую автомагистраль и сдаст ее в эксплуатацию в 2030 году ;

Оператор и платная система: После полного завершения строительства будет выбрана отдельная компания-оператор, и магистраль переведут в систему платных дорог;

Вклад банков Гонконга: К этому крупному проекту общей стоимостью 2,2 млрд долларов планируется активно привлечь ведущие финансовые институты и банки Гонконга.

Прямые рейсы в Гонконг и межправительственное соглашение

На переговорах были согласованы вопросы не только автомобильной дороги, но и развития авиасообщения: