Камеры перестанут узнавать: создано «умное» платье, сбивающее с толку искусственный интеллект

В современном мире, когда системы наблюдения на базе искусственного интеллекта стремительно развиваются, немецкий дизайнер Симон Веккерт представил необычное изобретение, удивившее технологический мир. Он разработал специальное платье с «цифровым камуфляжем», которое препятствует распознаванию человеческой фигуры алгоритмами компьютерного зрения.

Данный проект был реализован в августе 2026 года после того, как в оживленном берлинском районе Котбуссер-Тор в тестовом режиме запустили систему видеонаблюдения на основе ИИ.

Эффект «визуального шума»: почему камеры перестают узнавать человека?

Специальная одежда делает человека «невидимым» и сбивающим с толку не для человеческого глаза, а именно для нейросетей, стоящих за камерами наблюдения:

Уязвимость компьютерного зрения: искусственный интеллект не воспринимает человека целиком, как люди, а опирается на статистические визуальные признаки, такие как голова, силуэт плеч, пропорции тела и целостность контура;

Синтез узоров и цветов: яркие цветовые переходы и пересекающиеся геометрические формы на платье создают мощный «визуальный шум» для алгоритма. В результате нейросеть не может объединить части изображения в единое человеческое тело и совершает ошибку;

Обычный узор для человека: для человеческого глаза это выглядит как простой текстильный продукт с современным, абстрактным и ярким дизайном.

Платье с ярким абстрактным узором, предназначенное для того, чтобы сбивать с толку системы видеонаблюдения на базе ИИ и делать человека «невидимым». Фото: © Симон Векерт

ИИ против ИИ: как создавался сам узор?

При создании этого «камуфляжа» дизайнер использовал сам искусственный интеллект в качестве инструмента: