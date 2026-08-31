Эмре Белезоглу сделал громкое заявление о лимите в Турции и Шомуродове

Стамбульское дерби между «Истанбул Башакшехир» и «Касымпашой» в рамках 3-го тура турецкой Суперлиги привлекло внимание болельщиков не только острой борьбой на поле (1:1), но и скандальной послематчевой пресс-конференцией. В составе хозяев поля узбекский нападающий Элдор Шомуродов отличился своими действиями высокого уровня.

31-летний форвард не только открыл счет уже на 18-й минуте, но и создал у ворот соперника еще как минимум три опасных момента. В частности, на 78-й минуте его мощный удар головой пришелся в штангу.

После матча главный тренер «Касымпаши», легенда турецкого футбола Эмре Белезоглу, выступил на пресс-конференции с резкими критическими заявлениями, которые взбудоражили футбольную общественность.

«Гюндоган — турок, Демирбай — легионер?»: Белезоглу раскритиковал Федерацию

Известный специалист подчеркнул, что введенные Турецкой футбольной федерацией (ТФФ) лимит на легионеров и правила статуса гражданства создают огромные препятствия для клубов:

Вынужденные расставания: «Из-за этого правила мы вынуждены расставаться с двумя легионерами в составе, чего не хотят ни клуб, ни сами футболисты. Разве мы должны отказываться от такого игрока, как Диабате, который сегодня забил гол и принес команде очки? Клуб вложил деньги в молодежь, мы не можем просто так от них отказаться»;

Двойные стандарты: «Сегодня в «Галатасарае» Илкай Гюндоган играет в статусе турецкого футболиста, а я выпускаю Керема Демирбая как легионера. Родители у обоих турецкие. В правиле установлено ограничение до и после 2015 года. Разве это справедливо?».

Пример Шомуродова: «Вы делаете турецких футболистов ленивыми»

Эмре Белезоглу затронул вопрос тюркских народов и квалифицированных легионеров, отдельно упомянув Элдора Шомуродова: